Abusi edilizi, blitz anche a Quartello 

Non solo in campagna. Adesso gli abusi edilizi fioccano anche nella ricercata zona di Quartello, quella dove le case vista mare, si vendono a quasi 5 mila euro a metro quadro.Gli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale impegnati in questo periodo a scovare scantinati trasformati in appartamenti, sono arrivati anche in via Ungheria dove hanno scoperto diverse irregolarità.

Ordine di demolizione

Per una di queste c’è già un’ordinanza di demolizione emessa dagli uffici. Le irregolarità sono state messe nero su bianco. Riguardano un cambio di destinazione d’uso con opere, da locale di sgombero a civile abitazione, con la realizzazione di un bagno, un disimpegno, un soggiorno con angolo cottura, due camere e una cabina armadio, per una superficie totale di circa 66 metri quadri. Il fabbricato è dotato di impianti tecnologici collegati e funzionanti. Ancora, l’accorpamento, «mediante la realizzazione di una apertura di circa 2,10 metri per circa 0,80 metri che collega il locale di sgombero all’atrio condominiale e poi la realizzazione di una parete in muratura con cui è stato chiuso l’atrio condominiale, accorpandolo all’unità immobiliare, con conseguente realizzazione di un nuovo vano, la cui destinazione d’uso è camera da letto.

I controlli

«Purtroppo per quanto riguarda gli abusi edilizi» spiegano dal Comando di Polizia locale «la zona di Quartello non fa differenza. Le segnalazioni che riceviamo sono tantissime e su queste poi portiamo avanti i controlli. In molti casi si tratta proprio di modifiche fatte in fase di realizzazione degli immobili. Adesso dovranno demolire e ripristinare». E i controlli hanno già permesso di scovare altri scantinati trasformati in bilocali in via Varsavia, ben undici, in via Pindemonte, due e in via Germania 6.

Le ordinanze impongono la demolizione e il ripristino, «a propria cura e spese» entro 90 giorni dalla notifica, «con obbligo anche del conferimento dei materiali provenienti dalla demolizione presso discarica autorizzata». In caso contrario, «arriveranno le sanzioni che comportano l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’opera abusivamente costruita».

I numeri

Da gennaio a oggi sono una ventina i seminterrati trasformati in abitazione scoperti dai vigili. Per tutti i casi, è stato rilevato che i seminterrati avevano subito il cambio di destinazione d’uso, da cantina ad appartamenti. Molti di questi, avevano già la predisposizione degli impianti per allacciare l’acqua e la luce.

In questi casi, dal punto di vista penale il reato è prescritto perché questo tipo di abusi edilizi non sono in zona vincolata e quindi i proprietari non possono essere più giudicati. Anche se dal punto di vista penale gli agenti mandano comunque la comunicazione alla Procura che decide se archiviare. Discorso diverso invece è per la parte comunale: qui il reato non è mai prescritto. Gli agenti mandano la comunicazione all’edilizia provata che avvia il procedimento e notifica le ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi. Da qui dopo 90 giorni scattano le verifiche e se gli abusi non sono stati demoliti, partono le denunce.

