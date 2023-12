Abusi edilizi alla Rwm, le ultime arringhe 

Dieci giorni per valutare quanto emerso in dibattimento, poi accusa e difese torneranno in aula per le eventuali repliche. Il giudice Giuanluigi Dettori ha fissato per il 21 dicembre, salvo imprevisti, la chiusura del processo a Cagliari sui presunti abusi edilizi legati all'ampliamento della fabbrica di bombe Rwm, l'azienda con stabilimento a Domusnovas controllata dalla tedesca Rheinmetall. Quel giorno è prevista anche la sentenza.

Ieri mattina, intanto, si sono chiuse le arringhe dei difensori: hanno parlato gli avvocati Guido Manca Bitti, Daniela Loi ed Elisabetta Mura sollecitando l’assoluzione per i rispettivi assistiti. Fuori dal Tribunale di Cagliari, invece, hanno manifestato gli antimilitaristi. Nelle scorse udienze, la pm Rosella Spano aveva chiesto condanne a pena comprese tra 7 mesi di arresto e un anno e 10 mesi di reclusione.

Sul banco degli imputati ci sono l'amministratore delegato della Rwm, Fabio Sgarzi, il vice Leonardo Demarchi, i tre tecnici incaricati dall'azienda di redigere i progetti di espansione, Palmiro Palmas, Ignazio Pibia e Mauro Pompei, e i funzionari comunali che avevano rilasciato le autorizzazioni per l'ampliamento: il responsabile dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) di Iglesias e Domusnovas, Lamberto Tomasi, così come i tecnici Elsa Ghiani, Anna Rita Perseu e Giuseppe Matzei. Nel mirino della Procura l'allargamento degli stabili della fabbrica avvenuto, secondo l'accusa, senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche. (fr.pi.)

