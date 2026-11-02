Abusi edilizi, accelerata sulle demolizioni 

Stretta sul mattone selvaggio. Selargius dichiara guerra all’abusivismo edilizio e stringe un patto con la Procura della Repubblica di Cagliari per abbattere e ripristinare i luoghi dopo le sentenze. Il sì della Giunta al protocollo d’intesa è di pochi giorni fa, in attesa della firma ufficiale nelle prossime settimane. Sullo sfondo un piano che mette nel mirino 61 pratiche già accertate rimaste finora in un limbo tra ordinanze non rispettate e aree da acquisire.

La svolta

Basta rinvii quindi, ora si demolisce. La proposta è stata portata in Giunta dalla vicesindaca con delega agli Affari generali Gabriella Mameli. La missione è coordinare Procura e Comune, snellire una macchina finora ingolfata e portare i mezzi dove per anni si è proceduto a rilento. Due le fasi previste nell’attività congiunta: dalla Prefettura parte la diffida a demolire in 60 giorni dopo sentenza definitiva, seguono verifica con l’ufficio tecnico sull’ordine e sulla trascrizione al patrimonio per abusi totali, sopralluogo per verificare l’adempimento spontaneo, distacco di luce e acqua in caso di inottemperanza. Poi consulente tecnico per verificare consistenza, localizzazione, fattibilità, calcolare volumi, quadro economico con sicurezza e sgombero macerie. Al Comune spettano affidamento e direzione lavori.

Il report

I numeri, contenuti nella relazione aggiornata pochi giorni fa dagli uffici del settore Edilizia e Urbanistica, parlano chiaro: 61 pratiche di abusi in istruttoria. Di queste, 6 pronte per l’ordinanza di demolizione, 12 da verificare per inottemperanza, 5 in fase di acquisizione dell’area dove è stato costruita la casa senza autorizzazioni, 7 da frazionare prima di entrare nel patrimonio comunale, 4 già acquisite in attesa di capire se c’è un interesse pubblico a conservarle.

Un groviglio che costa. Prima di ogni abbattimento bisogna calcolare volumi, predisporre computo metrico, quantificare smaltimento e discarica, costi che poi saranno addebitati ai responsabili dell’abuso. Definite anche le priorità di intervento: si va dalla prima fascia per abusi in area vincolata con rilevante impatto ambientale e rischio idrogeologico, sino alla quinta per ampliamenti in area non vincolata.

La vicesindaca

Il protocollo d’intesa sarà firmato a breve.

«Ha due finalità», spiega la vicesindaca Gabriella Mameli, «il ripristino della legalità e la tutela del territorio. Ora, con la Procura, diamo impulso concreto e coordinato: procedure chiare, tempi certi, ripristino effettivo dello stato dei luoghi. È un segnale ai cittadini onesti che le regole valgono per tutti».

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