Abusi edilizi, 25 anni per demolire 

Era uno scantinato, è diventata una villa di tre piani. L’ennesimo caso di abusivismo edilizio scoperto in città è da record: la prima ordinanza di demolizione risale addirittura al 1999. È invece di questi giorni il provvedimento definitivo che impone l’immediata demolizione: 120 metri quadri di scantinato, 129 di piano terra e 86 di primo piano, in zona S’Ecca S’Arrideli.

25 anni d’attesa

L’ordinanza “sepolta”, è stata ritrovata dagli uffici comunali che stanno portando avanti un lavoro di riordino in sinergia con la Procura, dando priorità, come spiegano in Comune, «alle pratiche che hanno un procedimento penale in corso». Diversi i provvedimenti con ordine di demolizione che riguardano periodi risalenti addirittura agli anni Novanta.

Nel caso dell’abuso di S’Ecca S’Arrideli, la storia è lunga e travagliata. Nel 1999 la prima scoperta di uno scantinato in blocchetti di cemento e solaio di copertura in cemento armato, tirato su senza alcuna autorizzazione. Poi, in seguito al no alla concessione in sanatoria disposto dall’ufficio tecnico, si era arrivati a una nuova ordinanza di demolizione datata 2009 a seguito di un’ulteriore sopralluogo del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale dove già lo scantinato aveva cominciato a ingrandirsi inglobando primo e secondo piano.

La pratica sepolta

Da qui poi un nulla di fatto fino a quando appunto nell’ultimo periodo gli uffici hanno rispolverato questo abuso e dato ordine a procedere. Nuova ordinanza con richiesta di immediata demolizione delle opere abusive. In caso contrario sanzioni, denunce e acquisizione delle opere al patrimonio comunale in virtù anche del fatto che «le opere abusive sono oggetto di ingiunzione di demolizione emesse dal tribunale ordinario di Cagliari».

I controlli nel territorio, ma anche quelli degli uffici comunali che riguardano vecchie ordinanze rimaste inevase, si sono fatti più stretti a seguito del protocollo di intesa tra Comune e Procura. L’impegno era di garantire l’assistenza tecnica agli uffici di via Porcu per reperire le risorse necessarie, sino alla fase delle demolizioni.

La piaga

Una decisione necessaria per contrastare un fenomeno che a Quartu conta circa 300 casi di abusivismo, fra totali e parziali, concentrati soprattutto nella zona della campagna. Sono centinaia gli immobili costruiti in parte o totalmente, senza alcuna autorizzazione. Così negli anni sono arrivate 375 ordinanze di demolizione a cui se ne sono aggiunte 230 per opere solo parzialmente abusive, di cui 20 direttamente dall’Autorità giudiziaria.

In questa prima metà del 2024 sono una quindicina i provvedimenti che riguardano sia ordinanze di demolizione, sia sanzioni di 20mila euro nei confronti di chi le ordinanze non le ha rispettate. Erano state circa 25 lo scorso anno, mentre l’ultima demolizione portata avanti su ordine della Procura risale al dicembre del 2022.

«Le verifiche vengono fatte soprattutto per dare risposta alla Procura» hanno spiegato in più occasioni dalla Polizia locale, «ma il territorio è vastissimo e difficile da controllare».