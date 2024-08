«Abusi e rischi», il sindaco chiude un albergo 

Ordinanza di chiusura per uno degli alberghi-simbolo di Santa Margherita di Pula, l’hotel “Rocca Dorada”, quattro stelle sorto a metà degli anni ‘90, accogliente e da sempre apprezzato dai tantissimi turisti che arrivano durante l’estate per godersi le vacanze in una meta da sogno. La gestione attuale, subentrata lo scorso dicembre, rischia di essere l’ultima di una storia durata un trentennio. Ieri il sindaco di Pula Walter Cabasino ha emesso un’ordinanza di chiusura e sgombero della clientela recependo una sollecitazione dei carabinieri del Nas di pochi giorni fa, per motivazioni che riguardano l’inagibilità dei locali, definiti abusivi e privi dei requisiti di legge, con criticità di carattere strutturali e igienico-sanitari e «gravi pregiudizi per la salute e l’incolumità pubblica».

Il sopralluogo

Lo scorso febbraio i carabinieri del Nas avevano effettuato un sopralluogo nell’edificio a seguito di alcuni episodi accaduti l’estate passata: si ipotizzavano gravi carenze igienico-sanitarie, connesse alla gestione dell’acqua potabile, con conseguente intossicazione di numerosi ospiti. Le indagini non avrebbero portato alla conferma delle accuse avanzate dai clienti. Il nucleo antisofisticazioni aveva invece rilevato altre problematiche di difformità edilizia: tra queste la presenza di alcuni locali costruiti su suolo di proprietà comunale. Durante le fasi ispettive è emersa la presenza di un impianto di accumulo dell’acqua potabile fornita dal gestore idrico Abbanoa di cui non risultano disponibili i certificati di conformità.

«Faremo ricorso»

La gestione del “Rocca Dorada” si è affidata all’avvocata Natalia Paoletti: «Sto predisponendo ricorso al Tar con sospensiva immediata avverso l’ordine di chiusura che si profila palesemente illegittimo», annuncia l’avvocata. «L’ordinanza – spiega – trova presupposto su circostanze riferite alla precedente gestione, di cui la mia cliente non ha responsabilità. Tutte le questioni igienico-sanitarie sono state sanate dalla mia cliente che, inoltre, ha reso la struttura idonea alla normativa antincendio, alle certificazioni relative a tutti gli impianti, e ha regolamentato il depuratore e ottenuto l’autorizzazione allo scarico. Quanto alle irregolarità edilizie, anche queste commesse dalla precedente gestione, sono oggetto di condono edilizio», prosegue la legale: «Sembrerebbe essere vero che parte della struttura, in fase di costruzione, è sconfinata in suolo comunale. Tuttavia si tratta di sconfinamento effettuato da chi ha costruito la struttura (non l'attuale proprietaria). E il Comune ne ha preso atto nel 2014 adottando un provvedimento sanante».

«Atto dovuto e doloroso»

«Per noi è un provvedimento amministrativo doloroso, dovuto e non gradevole», commenta il sindaco Walter Cabasino: «Dispiace che un hotel del nostro territorio cessi la sua attività ma sull’incolumità pubblica non possiamo transigere. Dopo che abbiamo ricevuto il responso del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri abbiamo provveduto subito».

