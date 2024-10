Abusi e minacce, scattano 9 codici rossi 

Minacce di morte e continue violenze alla ex. Ma anche insulti al compagno di una vita e ai genitori. Nel vortice nero dei maltrattamenti sono sempre più articolate le forme di abusi come confermano i “codici rossi” scattati in questi giorni. Nove misure cautelari e di sicurezza sono state eseguite dagli uomini della squadra mobile di Oristano.

In cella

Era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie per una serie di maltrattamenti che andavano avanti da tempo. Ma quel provvedimento non è bastato e due giorni fa, pur essendo lontano fisicamente, un 49enne residente a Oristano è tornato alla carica: mentre il figlio stava telefonando alla madre, gli ha preso il cellulare e sono partite le minacce. Le ha urlato che si sarebbe tolto il braccialetto elettronico, sarebbe tornato in città per ucciderla e farla sparire. L’uomo è stato rintracciato a Orosei dalla seconda sezione della Mobile (coordinata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu) ed è stato arrestato.

Gli abusi

Un 30enne è finito ai domiciliari per violenza sessuale. Sul posto di lavoro aveva molestato diverse ragazze, anche minorenni e, dopo rapide indagini, è stato arrestato. Divieto di avvicinamento anche per 80enne che maltrattava l’anziano marito, malato: insulti e soprusi vari come non preparargli il pranzo oppure chiuderlo fuori di casa. Stesso provvedimento per una madre che maltrattava la figlia; un altro caso invece coinvolge una donna che, quasi sempre alterata per l’abuso di alcol, per anni ha maltrattato la mamma che alla fine ha trovato il coraggio di denunciare. Per altri due uomini e una donna è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per atti persecutori contro una vicina. Infine per un ragazzo che vessava la mamma e la nonna è scattato prima il tso poi il ricovero forzato in casa di cura.

I dati

Nel 2024 la polizia ha eseguito 31 le misure cautelari (9 in carcere, tre ai domiciliari, tre con ricovero in casa di cura e le altre con divieto di avvicinamento) per maltrattamenti in famiglia. Caratteristica comune degli aggressori è l’abuso di alcol e di droghe.

