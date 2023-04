Abusi e discariche, via ai controlli col drone 

La sperimentazione si allargherà poi anche sul fronte della vigilanza ambientale, di fatto nella lotta che si sta portando avanti contro le discariche dei rifiuti. «Il nuovo servizio servirà a garantire un controllo ambientale e territoriale», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «una vigilanza in generale su tutta la città: in questo modo contiamo di prevenire qualsiasi problema legato alla sicurezza e rinforzare le attività di riordino del territorio».

Tutto pronto quindi per partire con il nuovo servizio. Le finalità sono quelle annunciate di recente dall’amministrazione comunale: si punta sul monitoraggio e l’aggiornamento del rilievo del territorio, per permettere una verifica degli elaborati cartografici e aerei in vista dell’adeguamento del Puc al piano di assetto idrogeologico e al piano paesaggistico regionale. Non solo, il drone servirà anche per avere un quadro preciso sulle costruzioni in città, una fotografia reale che - eventualmente - sarà utile per aggiornare le carte in possesso del Comune.

Drone in arrivo per mappare l’evoluzione urbanistica della città e contrastare il fenomeno delle discariche abusive nel territorio. L’acquisto del nuovo strumento è stato fatto alcuni mesi fa: un sistema aereo a pilotaggio remoto, il primo in dotazione per il Comune, costato poco più di 11mila euro. L’ultima novità è l’istituzione di un ufficio apposito nel settore della Polizia locale, e una squadra di quattro vigili urbani formati per l’utilizzo dei droni a disposizione.

Servizio al via

Controlli

Una prima sperimentazione era stata fatta in città esattamente tre anni fa, durante il primo lockdown del Covid, ad aprile del 2020: in quei mesi, sotto l’amministrazione Delunas, i droni erano stati utilizzati per monitorare la città dall’alto e garantire il rispetto delle regole anti contagio, in particolare durante le festività pasquali trascorse all’insegna delle restrizioni e dell’isolamento.

Ora la vigilanza dall’alto diventa un servizio fisso. «Da anni propongo di utilizzare le nuove tecnologie anche per alleggerire l’attività della vigilanza edilizia», commenta Stefano Busonera, consigliere comunale del gruppo Rinascita e presidente della commissione Urbanistica. «Il nostro è un territorio vasto, controllarlo tutto con i vecchi sistemi è praticamente impossibile. Viviamo in una città che merita rispetto, per questo è necessario puntare sul controllo», aggiunge l’esponente della maggioranza, «soprattutto per quanto riguarda le varie discariche, spesso e volentieri generate non dai quartesi ma da cittadini dell’area vasta che vengono nelle nostre campagne a scaricare rifiuti. Abbiamo quindi il dovere di potenziare il monitoraggio con questo strumento di nuova generazione che ci permette, senza violare la privacy di nessuno, di poter cogliere in fallo i disonesti che commettono illeciti».

Attenti agli abusi

Discorso che vale anche per gli abusi sul versante urbanistico: «Anche in questo caso con il drone saremo in grado di svolgere un’attività di controllo puntuale affinché non si verifichino più», dice ancora Busonera che parla di «investimento per il futuro, una delle tante azioni di questa amministrazione per cercare di far rinascere la città».

Dopo l’acquisto del drone, nei giorni scorsi è stato istituito un ufficio apposito a supporto della vigilanza edilizia, unificata di recente e formata da vigili e tecnici. Con quattro agenti della Polizia locale - tutti con patentino rilasciato dopo un periodo di formazione - che a rotazione si occuperanno del pilotaggio del drone. «L’utilizzo di tecnologie avanzate come questa», conclude il vicesindaco, «non potrà che rafforzare l’attività di controllo del vasto territorio».

