Abusi e botte a una quindicenne 

Cinque anni di carcere, risarcimento della vittima (con una provvisionale di diecimila euro) e le interdizioni previste dalla legge: è la sentenza del gip di Tempio per il cagliaritano William Loddo, 30 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una adolescente. Il giudice ha accolto le richieste del pm sui fatti avvenuti nel dicembre del 2022. Loddo, residente da tempo ad Arzachena, era stato arrestato dai Carabinieri con l’accusato di avere abusato di una ragazzina di 15 anni e di averla brutalmente picchiata. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato, come avevano chiesto i difensori (Esmeralda Puxeddu e Gianluca Grosso) e l’uomo ha potuto beneficiare della riduzione di un terzo della pena. Il pm Alessandro Bosco aveva infatti chiesto una pena base di 9 anni. La requisitoria del pubblico ministero è stata particolarmente dura. Secondo Bosco la vittima è stata attirata con un tranello in un vicolo buio, per poi essere trascinata in un garage. Più volte la ragazzina avrebbe urlato e chiesto aiuto, in lacrime. L’uomo, dopo averla scaraventata a terra, avrebbe cercato di spogliarla. La studentessa si sarebbe difesa, colpendo Loddo con calci e graffiandolo e così sarebbe scattata la reazione brutale del presunto aggressore, che avrebbe colpito con diversi pugni la vittima e poi le avrebbe ripetutamente sbattuto la nuca sul pavimento. Alla fine, stando alle indagini dei Carabinieri, la ragazzina riuscì a fuggire dal garage. A Loddo viene contestato di avere minacciato di morte la studentessa per costringerla al silenzio. La famiglia della adolescente era parte civile, rappresentata dall’avvocato Alberto Sechi. Il legale ha chiesto un risarcimento (che sarà stabilito in sede civile) di 257mila euro.

