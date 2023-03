Abusi alla Rwm, slitta l’apertura  del dibattimento  

Prenderà il via il 14 marzo il dibattimento al processo che accerterà se vi siano state violazioni edilizie ed altri abusi nel via libera al progetto di ampliamento della fabbrica di bombe della Rwm di Domusnovas, l’azienda controllata dalla tedesca Rheinmetall che negli anni scorso era finita nel mirino degli antimilitaristi per la vendita di ordigni all’Arabia Saudita, alla Siria e allo Yemen.

Ieri mattina il giudice del Tribunale di Cagliari, Gianluigi Dettori, ha confermato l’ammissione delle parti civili, dopo l’istanza dei difensori che chiedevano l’esclusione di ambientalisti e altre associazioni.

L’indagine, condotta dalla pm Rossella Spano, si è chiusa con il rinvio a giudizio di nove imputati, in parte vertici della Rwm e il resto funzionari pubblici che hanno firmato le autorizzazioni. Si tratta dell’amministratore delegato della Rwm, il vice Fabio Sgarzi ed il dirigente Leonardo Demarchi. A loro si aggiungeranno i tecnici incaricati dall'azienda di redigere i progetti di espansione: Palmiro Palmas, Ignazio Pibia e Mauro Pompei, ma anche alcuni funzionari comunali: il responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (Suape) di Iglesias e Domusnovas, Lamberto Tomasi, assieme ai tecnici Elsa Ghiani, Anna Rita Perseu e Giuseppe Matzei.

Mentre all’interno si celebrava l’udienza, fuori dal Tribunale di Cagliari si è tenuto un sit-in di varie associazioni, tutte costituite parte civile con i legali Giulia Lai, Paolo Pubusa, Filippo Viola, Marcella Cabras e Alessandra Nocco. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Guido Manca Bitti, Massimo Ledda, Roberto Delogu, Francesco Atzori e Daniela Loi.

