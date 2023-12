Abusi al Dettori: «Fiducia nei magistrati» 

Mancano gli ultimi accertamenti della Squadra Mobile delegati dal pubblico ministero Marco Cocco, poi l’inchiesta della Procura nei confronti del docente del Dettori Luca De Martini, 48 anni, sospettato di atti sessuali con una studentessa, potrà essere chiusa.

L’inchiesta

Lo scorso 16 novembre la giovane che il professore di latino e greco avrebbe provato a sedurre è stata sentita dal Gip del Tribunale, Giuseppe Pintori, nel corso di un incidente probatorio protetto. Era assistita dall’avvocata Daniela Loi, nominata dalla famiglia. Ora si attende la trascrizione dell’esame, avvenuto in contraddittorio, ma nel frattempo gli inquirenti sono già tornati al lavoro per acquisire eventuali riscontri alle parole della ragazza che avrebbe confermato le accuse. Terminati questi ultimi accertamenti, il pm Cocco potrà chiudere le indagini preliminari e mostrare l’intero fascicolo alla difesa.

Nuovo difensore

Nel frattempo il docente, assistito sino all’incidente probatorio dai legali Stefano Pirisi e Michele Cappellari, ha nominato come proprio difensore l’avvocato penalista Pier Andrea Setzu. Per ora nessun commento arriva dalla difesa, che si limita a confermare una grande fiducia nel lavoro del magistrato.

La vicenda

Il professore è sospettato di aver utilizzato la sua influenza di docente per sedurre una studentessa minorenne e instaurare con lei una frequentazione. Non è chiaro, però, se la denuncia che ha portato all'apertura del fascicolo in Procura riguardi fatti avvenuti lo scorso anno o in anni precedenti. Si sa, però, che - qualche settimana dopo l’avvio dell’anno scolastico - su richiesta del pubblico ministero Cocco, la giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani ha disposto nei confronti di De Martini la misura cautelare della sospensione temporanea dall’insegnamento, impedendogli dunque di continuare a stare in cattedra. Nel frattempo la Procura aveva già chiesto e ottenuto un incidente probatorio per “congelare la prova”, in altre parole il racconto della ragazza è stato ormai acquisito come prova dal giudice - visto che erano presenti tutte le parti, comprese le difese - non salvo annullamenti o integrazioni la giovane non sarà più chiamata a testimoniare.

I sequestri

Nei mesi scorsi - stando alle poche indiscrezioni filtrate - gli investigatori della Squadra Mobile avrebbero effettuato dei sequestri di materiale (non è chiaro cosa) che sarebbe ancora sotto esame per cercare riscontri della presunta frequentazione che, come detto, non si sa a quanti anni fa risalga. Nel 2012 De Martini, convertitosi all'Islam, era finito nei guai a seguito di un’indagine della Digos e della Direzione distrettuale antimafia sul terrorismo islamico, dalla quale però ne era stato completamente prosciolto perché il pm Danilo Tronci aveva accertato l’assenza di reati. Anche in quell’occasione l’insegnante era stato difeso dall’avvocato Setzu.

