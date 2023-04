Abusi a villa Mazepin,  nuovo procedimento 

Un altro procedimento per i presunti abusi di villa Rocky Ram, la residenza di Porto Cervo (Punta Capaccia) riconducile all’uomo d’affari russo Dmitry Arkadievich Mazepin e appartenuta (fino al 2011) a Carlo De Benedetti. Una strana storia perché il cerino acceso è rimasto nelle mani del dirigente del settore tecnico del Comune di Arzachena, Mario Chiodino, sotto accusa per abuso d’ufficio. Il problema è la sanatoria rilasciata su richiesta della proprietà. La contestazione riguarda la realizzazione di locali e di una sorta di torretta. Un sopralluogo nel 2018 portò al sequestro delle opere. Chiodino è sotto accusa per il via libera alla conformità urbanistica, il caso è approdato davanti al gup Marco Contu. Ma sulla base della sanatoria rilasciata dal dirigente sono stati già assolti Eleni Kinani, cipriota, legale rappresentante della Ferimod Investiments Limited, proprietaria dell’immobile, la procuratrice con delega per i lavori, la russa Elena Papsheva, il direttore del lavori, Giovanni Felice Boneddu, di Olbia, e l’esecutore dell’intervento, l’impresario di Telti, Carlo Columbano. Quindi l’assurdo è che la proprietà è uscita dal processo senza colpo ferire, mentre Chiodino è in ballo. Il difensore, l’avvocato Jacopo Merlini, ha chiesto al giudice di acquisire una perizia che conferma la correttezza dell’operato del dirigente. La storia della villa Rocky Ram è collegata a quella di Dmitry Arkadievich Mazepin e del figlio Nikita, pilota di Formula Uno, entrambi finiti nel mirino dell’Unione europea dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il Consiglio dell’Unione europea, Mazepin è un uomo d’affari molto vicino a Putin. Formalmente l’immobile, ora congelato, è intestato alla cipriota Ferimod Investiments Limited.

