Abusava di una bambina, 4 anni all’amico di famiglia 

La famiglia della piccola vittima era ignara di tutto, non aveva la minima idea della ragione dell’atteggiamento “affettuoso” di un uomo di 65 anni, un vicino di casa, nei confronti della minore. E ieri mattina la storia è arrivata all’epilogo, gli abusi sessuali ripetuti ai danni di una bambina di nove anni sono stati attribuiti alla persona che la piccola aveva indicato. Un imprenditore di un centro dell’hinterland di Olbia è stato condannato a quattro anni di carcere per le violenze. La sentenza del gup del Tribunale di Tempio, è arrivata alla fine di un processo celebrato con rito abbreviato. I fatti sono avvenuti di recente e stando agli atti il responsabile delle violenze avrebbe approfittato del rapporto di amicizia con la famiglia della minore. L’imprenditore frequentava la casa dei genitori della bambina e la piccola andava nella casa dell’uomo. Una situazione del tutto normale, sino a quando la bambina ha raccontato tutto. L’uomo, concluse le indagini e formulate le contestazioni, ha ammesso le sue responsabilità e avrebbe anche iniziato a risarcire i genitori della vittima. Il gup ha accolto le richieste del pm in toto. L’imprenditore, difeso dai penalisti Angelo Merlini e Donatella Corronciu, ha beneficiato dello sconto di pena di un terzo previsto dal rito abbreviato.

RIPRODUZIONE RISERVATA