«Abusata nella calca in metro» 

MILANO. «Non potete capire lo schifo che mi è successo, mi sento ancora lo sporco addosso». È lo sfogo di una 24enne che in un video su Instagram denuncia di aver subito pesanti molestie sulla metropolitana mercoledì scorso, mentre andava allo stadio per Milan-Girona. «Il vagone era affollatissimo, mi sono ritrovata in mezzo a una calca incredibile - dice la giovane - Ho iniziato a dare gomitate ma eravamo tutti ammassati ed era davvero difficile scansare le persone. Dovevo incontrarmi con un amico alla stazione di Lotto. Nella metro c’erano tanti uomini, schifosi, e io davo tante gomitate», ma «c’era sempre qualcuno. Mi chiedo come sia possibile, ancora mi sento lo sporco addosso e vorrei veramente eliminare questa cosa». La ragazza poi dice di aver sporto denuncia al commissariato di piazza San Sepolcro. La notte di Capodanno a Milano diverse ragazze, tra cui un gruppo arrivato dal Belgio, hanno denunciato di aver subito abusi in piazza Duomo.

