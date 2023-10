Abu Mazen: «Non lasceremo la nostra terra» 

Il Cairo. Non c'erano i margini per una dichiarazione condivisa: per i Paesi arabi non si poteva condannare Hamas senza usare la stessa espressione per Israele, e il ragionamento valeva al contrario per i leader occidentali. Così il summit per la pace del Cairo riesce a metà, ma Abdel Fattah al-Sisi un paio di obiettivi li raggiunge: restituisce all'Egitto un ruolo negoziale e mette le basi per costruire una nuova road map verso la soluzione con due popoli e due Stati.

Quando i leader e rappresentanti di oltre trenta Paesi prendono posto nell'enorme tavolo con al centro il simbolo di una colomba bianca, a Rafah i camion portano aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Certo, manca la voce di Israele, e gli Stati Uniti mandano l'incaricata d'affari in Egitto. Ma si sente quella del presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen: «Non lasceremo mai la nostra terra». Ci sono i primi ministri di Spagna, Italia, Grecia e il presidente di Cipro, mentre Germania, Francia e Regno Unito schierano i ministri degli Esteri. Poi c'è il presidente del Consiglio europeo, e il segretario generale dell'Onu che lancia l'appello per un cessate il fuoco umanitario. Si vedrà se questo summit è il punto di partenza verso una soluzione.

