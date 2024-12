Abu Dhabi, tutto sul Rosso 

Abu Dhabi. La “rissa” verbale tra Max Verstappen e George Russell ha oscurato la vigilia della procve libere del Gp di Abu Dhabi, che chiude la stagione della Formula 1 e assegna il titolo Costruttori a McLaren o Ferrari. Dopo le scintille in Qatar, con il quattro volte campione del mondo che non aveva gradito il comportamento del britannico («Ha fatto di tutto per far sì che io venissi penalizzato»), ora è arrivata la dura, durissima replica del pilota Mercedes. Che ha anche svelato Sky Sports i contenuti del loro dialogo a Lusail: «Quello che stava facendo (in pista a Lusail) era abbastanza chiaro. Stava andando troppo piano. Era sulla traiettoria e tutti noi avevamo delle regole da seguire e lui non le ha seguite. Trovo i suoi commenti piuttosto ironici, quando lui ha detto «Non so perché vuoi fregarmi così, sono così deluso da te. Non avrei dovuto nemmeno gareggiare con te domani (nel GP del Qatar, ndr ), ti avrei lasciato passare, ma ora se devo farlo, farò di proposito di tutto per mettere la tua fo****a testa nel muro». L’inglese ha aggiunto: «Per me questo è inaccettabile, lui è andato oltre il limite e non lo accetterò, qualcuno deve tenere testa a un ragazzo come questo prima che la situazione vada fuori controllo».

L’ultima battaglia

Oggi, con le prime prove libere (10.30 e 14, Sky Sport), comincia la corsa all’ultimo gp ma soprattutto quella al titolo Mondiale Costruttori, oltre che ai due posti sul podio dei Piloti, accanto a Verstappen e in entrambi i casi è McLaren contro Ferrari. Tra i costruttori, i 21 punti che la scuderia “papaya” ha sul Cavallino impone alle Rosse di cercare la doppietta a Yas Marina. Tra i piloti, Lando Norris difende 8 punti di vantaggio su Charles Leclerc.«Forse è l'unica stagione, da quando sono arrivato in F1, per la quale guardando indietro ho davvero pochi rimpianti», ha detto ieri a Sky il monegasco della Rossa, tracciando un bilancio. «Dopo il Canada abbiamo fatto tanta fatica e provate soluzioni estreme, ma se non l'avessimo fatto non saremmo al livello di oggi. Anno positivo dal punto di vista dell'esecuzione, più difficile dal lato della performance nella prima parte. E ora faremo di tutto per vincere il titolo Costruttori».

Sarà anche l’ultima gara di Carlos Sainz Jr. sulla monoposto Ferrari, che nella prossima stagione cederà a Lewis Hamilton. Salutarla con il titolo costruttori «sarebbe tutto per me, il modo migliore per dire addio a quella che é stata la mia casa negli ultimi quattro anni, godendomi ogni momento. Un congedo perfetto», ha detto in conferenza stampa lo spagnolo destinato alla Williams, «però con 21 punti di ritardo da uno dei team più veloci sarebbe una impresa. Ci proveremo fino in fondo.

