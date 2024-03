Abruzzo allo sprint Meloni esclude «l’effetto Sardegna» 

Domenica si vota in Abruzzo e si scaldano anche i toni dei due schieramenti.

Il centrodestra

«Quando abbiamo candidato cinque anni fa Marsilio, per me era un problema privarmi di una persona così competente. Ma lui mi ha detto: “voglio tornare a casa”, e mi ha convinto. Insieme abbiamo convinto il resto della coalizione. E con tutti i leader, compreso Berlusconi, abbiamo convinto gli abruzzesi». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al comizio del centrodestra a Pescara. Alla premier è stato regalato un trattore dall’associazione L'Abruzzo in Agris, come «promemoria delle problematiche accennate, simbolo del nostro impegno - si legge in un volantino - e della necessità di affrontare concretamente le questioni agricole che affliggono il Paese». Lei ringrazia: «Lo metterò nel giardino di Palazzo Chigi». Per Salvini «si vince e la Lega va a doppia cifra». Elettoralmente non ci sarà alcun "effetto Sardegna" si dicono sicuri i leader sul palco. «Intanto pensiamo all'Abruzzo» ma «ho già messo l'elmetto», dice con voce roca la premier guardando al vero appuntamento che farà da spartiacque, le prossime elezioni europee. «Noi veniamo qui e ci mettiamo la faccia perché stiamo insieme per scelta e non per interesse. Ho visto cose incredibili in questa campagna elettorale. Arriva Giuseppe Conte e dice che lui non è alleato con Renzi. Arriva Renzi e dice che lui non è alleato con Giuseppe Conte. Perché sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo. Solo che se ti vergogni non lo dovresti fare». Durante il comizio appare uno striscione: “Luciano chi? Sicuro di sapere chi stai votando?”

Il centrosinistra

Sull’altro fronte non stanno a guardare: «Invece di governare il Paese, Giorgia Meloni e soci corrono in Abruzzo perché hanno paura di perdere le regionali», dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. « Mentre Marsilio che avrebbe dovuto governare l'Abruzzo ha invece distrutto la sanità regionale e continua a vivere a Roma. Ecco perché domenica serve un voto per il centrosinistra per cambiare aria con un vero abruzzese come Luciano D'Amico».

Quindi interviene Davide Faraone: «Marsilio è l'uomo di Roma che occupa l'Abruzzo. La sua unica caratteristica è essere il figlioccio di Giorgia Meloni», dice il capogruppo di Italia Viva alla Camera. «D'Amico, invece, è un abruzzese, difende l'autonomia e rappresenta gli abruzzesi. Per questo siamo con Luciano D'Amico».

RIPRODUZIONE RISERVATA