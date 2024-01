«Aborto mai giusto» Bufera su Billi (Lega) 

È bufera sulla conferenza contro il diritto all’aborto ospitata nella Sala stampa della Camera. L’evento, organizzato dal Centro studi Machiavelli, è stato “ospitato” dal deputato della Lega Simone Billi. Alle opposizioni non sono sfuggite le posizioni espresse nel saggio presentato Montecitorio, dove si legge che «l’aborto non è mai giusto e non è un diritto». «Anche nei casi più tragici, nei dilemmi morali più strazianti, come quelli di stupro, non è mai giusto», aggiungono i relatori Marco Malaguti e Maria Alessandra Varone. Pd e M5S alzano le barricate, ma anche Italia Viva, +Europa e Avs. E la Lega prende le distanze, con lo stesso Billi a precisare che quella posizione «non rappresenta né la mia né, tanto meno, la posizione del partito. Personalmente credo nella libertà di scelta». E la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella: «La nostra posizione sulla 194 è chiarissima fin dall’inizio, non ci sono rischi di toccare la 194».

