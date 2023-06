Aborto, gli Stati Uniti si dividono 

Washington. Donald Trump sbarca nella capitale americana per tenere un discorso nella tana dei leoni repubblicani, mentre nelle stesse ore a Washington e in altre grandi città degli Stati Uniti sono previste manifestazioni pro e contro la sentenza della Corte Suprema che, esattamente un anno fa, ha abolito il diritto all’aborto a livello nazionale.

Il tycoon chiude il mega raduno di repubblicani, l’annuale “Faith & Freedom Coalition’s Road to Majority Policy Conference”, al quale in questi giorni hanno partecipato tutti i candidati del Grand old party alla presidenza dall’ex vice presidente Mike Pence al governatore della Florida Ron DeSantis.

Nonostante i tanti guai giudiziari e le due incriminazioni, la presa dell’ex presidente tra i repubblicani è ancora forte tanto che la platea della conference ha accolto con fischi e insulti l’intervento dell'ex governatore del New Jersey e candidato Chris Christie che venerdì ha osato criticare Trump.

Sul fronte delle indagini è di queste ore la notizia che il procuratore speciale che lo ha incriminato per le carte classificate a Mar-a-Lago, Jack Smith, ha chiesto uno slittamento dell’inizio del processo, previsto per il 14 agosto.

In occasione del primo anniversario del ribaltamento della storica sentenza “Roe vs Wade”, sono scesi nelle strade manifestanti in favore del diritto all’aborto ma anche i pro-life che considerano la decisione del massimo tribunale Usa una svolta epocale. «Un anno fa la Corte Suprema ha tolto un diritto costituzionale al popolo americano, negando alle donne di tutta la nazione la possibilità di scegliere», ha attaccato Joe Biden. «I repubblicani del Congresso vogliono vietare l’aborto a livello nazionale. La loro agenda è estrema». Il presidente Usa, che qualche giorno fa ha varato un provvedimento per allargare l’accesso ai metodi contraccettivi, ha assicurato che la sua amministrazione «continuerà a proteggere i diritti riproduttivi e inviterà il Congresso a ripristinare una volta per tutte le tutele garantite dalla Roe v. Wade a livello nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA