Abito tradizionale e ballo sardo all’esame di 3ª Media  

Con l’abito tradizionale sardo si è presentata all’esame di terza media in una scuola del Milanese. Una scelta naturale per Fiona Saddi, che fin da quando è nata frequenta l’associazione “Amedeo Nazzari” di Bareggio e Cornaredo, provincia di Milano, insieme a papà Ivano e mamma Teresa.

Lo stupore

I professori dell’istituto comprensivo “Perlasca” di Bareggio sono rimasti a bocca aperta ma è stato subito chiaro che la decisione rispecchiasse l’argomento che la 14enne aveva preparato per tutte le materie: la regione di cui sono originari i nonni Franco Saddi e Rosa Orbai.

Lo spettacolo

Fiona aveva organizzato tutto, all’inizio in gran segreto: si era procurata il vestito e gli accessori, compreso qualche gioiello, aveva preparato una piccola esibizione di ballo sardo, e infine aveva informato i genitori. Ed è stato grazie a un’amica di famiglia che ha studiato la breve coreografia: Anna Deias è la responsabile del gruppo folk del circolo e da anni tiene unito un gruppo di persone che ballano le danze sarde. Quando Fiona le ha lanciato l’idea si è messa a disposizione, così come Giorgio D’Angelo, il ballerino che si è “prestato” ad accompagnare la studentessa.

«Io sono stato felicissimo – racconta papà Ivano –, mi è sembrato di rivedere in lei quello che i miei genitori hanno trasmesso a me e ai miei fratelli: l’amore per la Sardegna, per le sue tradizioni, per la sua cultura. E mia moglie è stata altrettanto entusiasta, pur essendo per metà abruzzese e per metà inglese anche lei partecipa da sempre alle attività del circolo sardo, ed è coinvolta come tutti noi nell’organizzazione delle iniziative».

Il ruolo della nonna

Il giorno dell’esame sua figlia si è preparata insieme alla nonna che le aveva cucito a mano il grembiule dell’abito, “sa vascadroxia”, di Pula. Mentre gonna, camicia, corpetto e velo sono quelli di Sarroch. «Gli insegnanti erano molto sorpresi – spiega Fiona – ma mi hanno fatto tanti complimenti. Hanno detto che la mia è stata una scelta appropriata. La presentazione della tesina è andata bene: per educazione fisica ho portato, appunto, il ballo sardo; per musica le launeddas; la festa di Sant’Efisio per religione; per Scienze i cibi tipici dell’Isola; per Arte i nuraghi; per Storia il Regno di Sardegna fino all’Unità d’Italia; per Geografia le Regioni a statuto speciale; per Educazione civica la lingua sarda, e per Inglese la mia prossima vacanza estiva in Sardegna».

La madre

Grande l’emozione anche per mamma Teresa: «Sì, ero molto tesa. Non siamo entrati all’esame perché Fiona aveva scelto i nonni per assistere all’esame orale ma noi abbiamo aspettato fuori. E poi la preside della scuola le si è avvicinata per chiederle qualche dettaglio e soprattutto per farle i complimenti». Non si è stupita più di tanto della scelta di Fiona: «Anche quando era piccolissima ha sfilato diverse volte con l’abito sardo, come suo fratello Enea. E in quest’occasione importante si è presentata con quel vestito che la rappresenta davvero molto, non so neanche spiegare il grande legame che ha con l’Isola, ma viene fuori sempre, in ogni contesto. Non parla benissimo il sardo ma capisce tutto, sono orgogliosa di questo. Così come io mi sento totalmente immersa in questa cultura, ne riconosco gli aspetti identitari, e la valorizzo come posso».

Lacrime di gioia

Emozione per nonna Rosa, emigrata da Pula, e per nonno Franco, originario di Pirri, arrivato in Lombardia a fine anni Cinquanta insieme al padre e al fratello Vinicio. Poi la famiglia si è allargata, sono arrivati i figli e i nipoti. E poi tutti insieme sono impegnati nel portare avanti l’associazione anche per la festa che si svolgerà tutti i sabati di luglio a Bareggio. Fiona intanto pensa già a continuare le lezioni di ballo sardo: «Mi hanno detto che sono brava in Su ballu cabillu, quindi vorrei proseguire », ma c’è da pensare a settembre quando comincerà l’istituto a indirizzo turistico sportivo.E chissà che alla Maturità non si presenti con l’abito tradizionale: «Perché no, questa esperienza mi ha regalato grandi emozioni».

