Abito tradizionale: «Basta carnevalate» 

Ad Alghero si riaccende il dibattito sull’utilizzo dell’abito rappresentativo della città, con un richiamo preciso al rispetto delle regole per evitare “carnevalate” e interpretazioni arbitrarie. A sollevare la questione è stato il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, sventolando la delibera di giunta n.59 del 2005, atto che di fatto riconosce un unico soggetto ufficiale per la rappresentanza dell’abito cittadino: il gruppo folk Alghero Porta d’Oro. Alla vigilia di una lunga stagione di eventi culturali, religiosi e sportivi che porteranno la città sotto i riflettori internazionali, «non possiamo permettere - sottolinea Pirisi - che l’immagine di Alghero venga affidata a costumi che cambiano di mese in mese, senza alcun rigore storico».

Alghero non ha mai avuto un costume tradizionale codificato come in altre realtà sarde. L’abito oggi conosciuto è frutto di una ricostruzione storica basata su testimonianze dell’Ottocento, con due figure principali: la popolana e il pescatore. La presidente del gruppo folk Anna Maria Cuccureddu ha apprezzato l’intervento: «La nostra associazione ha titolo per rappresentare ufficialmente Alghero nelle manifestazioni, e da tempo chiede il rispetto di questo atto amministrativo».

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