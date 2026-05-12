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Capoterra.
13 maggio 2026 alle 00:29

Abiti usati, studenti “a lezione” per dar loro una seconda vita 

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Grazie a un progetto hanno imparato a dare una seconda vita ai capi di abbigliamento, a essere più responsabili negli acquisti e ad avere rispetto dei lavoratori sfruttati nei Paesi più poveri dal mondo della moda. Si è svolto ieri a Capoterra l’atto finale di “Nei tuoi panni”, l’iniziativa che ha coinvolto gli alunni della 4ª e della 5ª elementare della scuola Montessori e le prima dell’Istituto Sergio Atzeni.

Il progetto, ideato dal Ceas di Capoterra e finanziato dalla Regione, ha permesso ai partecipanti di avere un approccio maggiormente consapevole nei confronti della moda, insegnando loro l’importanza del riciclo dei materiali. «È stato bello vedere i ragazzi più grandi prendersi cura dei più piccoli e guidarli durante l’intera durata del progetto – dice Giovanna Cocco, responsabile del Ceas di Capoterra -, grazie a questa iniziativa, tutti ora sanno che spesso dietro un capo d’abbigliamento pagato troppo poco c’è scarsa attenzione nei confronti dell’ambiente, e nei confronti delle persone che l’hanno realizzato».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, plaude all’iniziativa: «Insegnare ai giovani l’importanza del riciclo e dell’acquisto consapevole di quello che indossano è molto importante. Comprare abiti di seconda mano significa anche rispettare l’ambiente».

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