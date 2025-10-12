Abiti usati, le buste gettate sul marcaipeide 

Intanto una premessa: se uno dei contenitori degli abiti usati presenti in città è stracolmo non si devono lasciare le buste sul marciapiede. Un atto di inciviltà che invece si verifica sempre più frequentemente in viale San Martino, proprio a ridosso della chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata. Maleducazione da condannare così come discutibile è la posizione in cui questi contenitori sono piazzati, ai piedi in una chiesa.Ma le buste di indumenti usati gettate sui marciapiedi compaiono ciclicamente nelle vicinanze di tutti i contenitori piazzati soprattutto nelle strade di periferia. E visto che l’inverno è alle porte, le famiglie sono impegnate con i cambi di stagione degli indumenti è pensabile che ci sia anche un maggior numero di capi che si decida di non usare più. Quindi, perché non intensificare in questi periodi lo svuotamento di tutti i contenitori?

RIPRODUZIONE RISERVATA