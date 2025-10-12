VaiOnline
Oristano
13 ottobre 2025 alle 00:35

Abiti usati, le buste gettate sul marcaipeide 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Intanto una premessa: se uno dei contenitori degli abiti usati presenti in città è stracolmo non si devono lasciare le buste sul marciapiede. Un atto di inciviltà che invece si verifica sempre più frequentemente in viale San Martino, proprio a ridosso della chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata. Maleducazione da condannare così come discutibile è la posizione in cui questi contenitori sono piazzati, ai piedi in una chiesa.Ma le buste di indumenti usati gettate sui marciapiedi compaiono ciclicamente nelle vicinanze di tutti i contenitori piazzati soprattutto nelle strade di periferia. E visto che l’inverno è alle porte, le famiglie sono impegnate con i cambi di stagione degli indumenti è pensabile che ci sia anche un maggior numero di capi che si decida di non usare più. Quindi, perché non intensificare in questi periodi lo svuotamento di tutti i contenitori?

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna