Abiti usati, la raccolta può partire 

Con una apposita convenzione tra il Comune e una società privata, è stata avviata la raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati. In tutto l'abitato sono stati sistemati nove cassonetti, che da qualche giorno sono a disposizione dei cittadini. L’iniziativa ha l'obiettivo principale incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, senza che il Comune debba sostenere dei costi. «L'obiettivo – dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo – è quello di ridurre il conferimento dei rifiuti nel secco differenziato, diminuendo così i conferimenti e i costi, oltre aumentare la percentuale di raccolta differenziata, che attualmente è al 76 per cento che contiamo di aumentare entro quest'anno». Le zone dove sono stati installati gli appositi cassonetti sono in Via Genova, per il centro storico, nelle vicinanze dello stadio di Scalarba e nell'area di parcheggio vicino al cimitero. (f. o.)

