Abiti usati, la raccolta è a rischio 

Difficoltà per quanto riguarda la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti tessili a Iglesias. Il problema non è di poco conto: per avere un’idea basta pensare che a Iglesias vengono raccolte, in un solo mese, una media di circa 10 tonnellate di tessile. «Il diffondersi della cosiddetta fast fashion, ovvero la moda veloce che non utilizza solo fibre di origine naturale ma anche e soprattutto sintetiche – spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis – sta intaccando il normale processo di smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuti». Le spese di raccolta e smaltimento del tessile, che non è da confondersi con quelle degli abiti dismessi e riutilizzabili che seguono un altro canale, è totalmente a carico delle ditte private che si aggiudicano l’appalto e quindi senza costi aggiuntivi per il Comune. Il guadagno delle imprese che se ne fanno carico consiste nella rivendita alle ditte specializzate nella lavorazione e conseguente riciclo del materiale raccolto che successivamente verrà commercializzato prevalentemente in Africa o nei paesi in via di sviluppo.

«Negli ultimi anni - spiega Aniello Maddaloni, il responsabile della ditta che si occupa dello smaltimento del tessile in città - sono aumentati a dismisura i materiali non riusabili e non riciclabili. Di conseguenza gli impianti di riciclaggio, ove venivano conferiti i rifiuti tessili provenienti dalle città, sono oberati e non riescono più a rendere nuovamente commerciabili i materiali ottenuti dal riciclo o dal loro riutilizzo. Chiaramente in questa situazione anche la nostra attività è ferma e rischia la chiusura».

C’è un altro punto cruciale che riguarda l’intera collettività: se non si dovesse trovare una soluzione a questo problema, c’è l’infausta prospettiva che tutto il tessile vada a finire nel secco indifferenziato con l’ovvio aumento delle tasse comunali. Per contenere i disagi, il Comune e l’azienda incaricata hanno provveduto allo svuotamento straordinario dei cassonetti dedicati a tale raccolta. «Invito i cittadini - si raccomanda l’assessore Melis - a prestare più attenzione alla selezione dei rifiuti tessili da conferire agli appositi cassonetti, evitando il conferimento di materiali non idonei. Il servizio è garantito fino al 31 marzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA