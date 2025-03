Abiti usati, installati i cassonetti 

Tornano a Sestu i cassonetti bianchi per la raccolta abiti usati. In vari punti della cittadina, con una nuova ditta, la Euro Recuperi, si spera anche con un servizio più frequente: «In questi giorni stiamo procedendo all’installazione dei cassonetti», spiega l’assessore Emanuele Meloni, «durante la loro breve assenza ci siamo già resi conto di quanto fossero indispensabili».

I cassonetti arrivano in via Parigi, via Vienna, via Bologna, via Dante, via Cagliari, via Europa, via Vittorio Veneto, via Ottaviano Augusto, via Piave, via Velio Spano, via Togliatti, via san Simmaco, via Torricelli, Corso Italia, piazza della Musica, e all’ecocentro. Spesso in passato gli incivili, trovando i cassonetti pieni lasciavano comunque borse e buste di abiti lì accanto, e così, quando il contratto con la vecchia ditta, Ecotessile, è scaduto, il Comune ha promesso una maggiore frequenza del ritiro con la nuova. Inoltre in questi giorni in cui i cassonetti non c’erano, molti “abitudinari” lasciavano comunque i loro rifiuti negli stessi luoghi.

