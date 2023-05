Abiti usati in strada, nei guai 20 incivili 

Non solo, perché un altro cartello avverte che l’area è videosorvegliata. E proprio le immagini hanno restituito una realtà a dir poco spiacevole. Un via vai di persone che senza troppi problemi, anche letto l’avviso, lasciano i sacchi di indumenti appena tirati fuori dall’auto sul marciapiede.

Gli amministratori comunali hanno insomma deciso di punire, giustamente, quanti continuano a lasciare sacchi di vestiti accanto al cassonetto, nonostante il cartello posizionato sul grande contenitore giallo avverta chiaramente che, nel caso in cui fosse pieno, non si possono lasciare indumenti sul marciapiede o nella strada.

In questi giorni dal Comune sono partite una ventina di sanzioni dopo che gli autori di questi gesti incivili sono stati immortalati dalle telecamere. Adesso dovranno pagare multe che si aggirano sui 60 euro e dall’Amministrazione comunale sperano che almeno in questo modo venga messo fine ad una pratica che stava ormai diventando ingestibile, oltre che economicamente pesante per le casse del Municipio.

Pazienza finita ad Abbasanta per quanti, incuranti degli avvisi, continuano a lasciare sacchi di vestiti accanto al cassonetto per la raccolta degli indumenti usati.

Pazienza finita ad Abbasanta per quanti, incuranti degli avvisi, continuano a lasciare sacchi di vestiti accanto al cassonetto per la raccolta degli indumenti usati.

In questi giorni dal Comune sono partite una ventina di sanzioni dopo che gli autori di questi gesti incivili sono stati immortalati dalle telecamere. Adesso dovranno pagare multe che si aggirano sui 60 euro e dall’Amministrazione comunale sperano che almeno in questo modo venga messo fine ad una pratica che stava ormai diventando ingestibile, oltre che economicamente pesante per le casse del Municipio.

Le immagini

Gli amministratori comunali hanno insomma deciso di punire, giustamente, quanti continuano a lasciare sacchi di vestiti accanto al cassonetto, nonostante il cartello posizionato sul grande contenitore giallo avverta chiaramente che, nel caso in cui fosse pieno, non si possono lasciare indumenti sul marciapiede o nella strada.

Non solo, perché un altro cartello avverte che l’area è videosorvegliata. E proprio le immagini hanno restituito una realtà a dir poco spiacevole. Un via vai di persone che senza troppi problemi, anche letto l’avviso, lasciano i sacchi di indumenti appena tirati fuori dall’auto sul marciapiede.

La caccia

Le telecamere hanno ripreso anche chi ha aperto le buste alla ricerca di qualche indumento che gli potesse interessare o comunque servire, salvo poi lasciare i sacchi aperti e i vestiti sparsi. Persone non solo di Abbasanta, ma anche dei paesi vicini che ora dovranno mettere mano al portafoglio e pagare per l’infrazione commessa e magari provare almeno un po’ di vergogna.

«La scorsa settimana è stato posizionato il cassonetto degli indumenti in un luogo, rispetto al precedente, maggiormente controllato. Si è voluto evitare di farlo portare via e tenere il cassonetto per offrire un servizio e non uno spettacolo indecente. Di conseguenza sono stati presi provvedimenti: abbiamo controllato e riconosciuto i responsabili e abbiamo agito», affermano dal Comune.

La decisione

La sindaca Patrizia Carta chiarisce: «Facciamo tanto per tenere il paese decoroso e poi ci troviamo davanti a queste situazioni. Lunedì mattina tutto è stato ripulito e la sera era già in condizioni indecenti. Abbiamo deciso di sanzionare e di far conoscere questa situazione a tutti, in modo da creare un deterrente da una parte e sensibilizzare i cittadini dall’altra. Mi auguro che questa pratica si interrompa».

© Riproduzione riservata