Abiti usati, cassoni come discariche 

Approda in consiglio comunale il caso dei raccoglitori per indumenti usati quasi sempre stracolmi, spesso vandalizzati e ridotti a mini-discariche. Sono dieci, capeggiati dall'esponente della Lega Ferdinando Secchi, i consiglieri che hanno firmato un'interrogazione al sindaco Zedda finalizzata a chiedere lumi sulla gestione del servizio. Qualcosa, infatti, non sta funzionando: i 44 contenitori bianchi col logo comunale vengono trattati dagli incivili alla stregua dei vecchi cassonetti. E non è tutto. Nel fine settimana si scatenano anche i ladri, un assalto che scatta puntuale ogni sabato notte, con il chiaro obiettivo di forzare i maniglioni, tirare fuori il contenuto e scegliere gli indumenti in buono stato da rubare o rivendere l’indomani nei mercatini. Ciò che viene scartato resta poi a terra anche per giorni andando ad ostruire il marciapiede. Una piaga, insomma. Accade in periferia come in pieno centro e non è affatto un bel vedere. Specialmente in chiave turistica.

L’interrogazione

L'interrogazione, rivolta anche all'assessora all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, reca la firma dei consiglieri Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Roberto Mura, Pierluigi Mannino, Roberta Sulis, Stefania Loi, Raffaele Onnis, Massimiliano Piccoi, Marcello Corrias ed Edoardo Tocco. «Premesso che sul territorio sono presenti numerosi contenitori», si legge, «e che in diverse zone si riscontrano situazioni di degrado e incuria, con frequente abbandono di sacchi all'esterno, presenza di rifiuti non conformi e contenitori danneggiati o non svuotati regolarmente, si interrogano sindaco e assessore per sapere quale soggetto è incaricato della gestione, quali sono le modalità e la frequenza di svuotamento e manutenzione dei contenitori, se esistono protocolli di controllo e monitoraggio delle aree circostanti e se sono previste sanzioni o interventi in caso di abbandono improprio».

Già recentemente interpellata sul caso, l'assessora Giua Marassi ha fatto sapere che «i contenitori vengono svuotati regolarmente ma purtroppo sono oggetto di atti vandalici e illeciti da parte di persone che riescono ad estrarre i sacchi per recuperare materiale vendibile». E quello che non portano via lo abbandonano. «Abbiamo un sistema di telecamere che periodicamente spostiamo», riferisce ancora l’esponente della Giunta Zedda, «e alcuni autori di questo genere di abbandoni sono già stati individuati». Sarebbero peraltro allo studio soluzioni nuove. «Per esempio di collocazione dei raccoglitori in zone controllate e accessibili solo di giorno oppure nei soli ecocentri».

RIPRODUZIONE RISERVATA