Abiti riciclati in passerella 

Successo annunciato per la 12esima edizione “Riciclo in passerella sul palco dell’anfiteatro di Arbus. Sessanta tra stilisti e modelli sono stati premiati con 50 e 100 euro a testa. Sono tutti di Arbus: miss e mister sono stati Liliana Marongiu e Davide Colombo, la modella con l’abito più originale è Antonella Floris, un vestito realizzato con le sue mani utilizzando gli ombrelli che i clienti hanno dimenticato nei negozi. Miss e mister riciclo junior sono stati eletti Francesca Saba e Cristian Caddeo. Con 5 abiti hanno partecipato anche i ragazzi detenuti nella colonia penale di Is Arenas che hanno avuto il premio extra da parte degli organizzatori, l’associazione Angeli nel Cuore. «Ancora una volta- ha detto la presidente Adele Frau – abbiamo voluto sottolineare l'importanza del riciclo per il rispetto dell'ambiente, ma anche per combattere la crisi che ci attanaglia». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA