Abiti per i poveri, appello alla donazione 

Cercansi abiti disperatamente. “L’armadio del povero” lancia un appello ai cittadini che volessero donare vestiario che non utilizzano più. Se in buone condizioni possono portarlo in via Montenegro e i vincenziani provvederanno a distribuirlo il lunedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30, quando la piccola stanza dell’emporio dei bisognosi, apre le porte per accogliere tutti quelli che hanno bisogno di giubbotti, coperte, maglioni, scarpe e tanto altro.

Il periodo di fine anno è stato di super lavoro con tante persone che sono accorse per chiedere abiti caldi, così adesso c’è bisogno di una nuova fornitura. Possono donare tutti, non solo cittadini ma anche associazioni e chiunque lo volesse. A essere invece in esubero sono spesso i vestiti per i bambini di cui non c’è molta richiesta. I clienti dell’armadio del povero sono infatti per lo più le persone adulte che frequentano la mensa del viandante collocata sempre negli spazi di via Montenegro.

E anche all’armadio del povero come aveva rilevato la presidente Maria Xaxa, «le persone che arrivano sono sempre di più. E molti sono senzatetto, ossia persone che dormono nelle panchine nelle piazze o sotto i portici». A un anno dall’apertura sono già oltre mille i bisognosi che hanno usufruito del servizio gestito dai vincenziani, non solo quartesi ma anche stranieri.

