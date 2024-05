Abiti e scarpe da riciclare, record di ritiri nelle scuole 

Record per le scuole di Assemini che raccolgono quintali di materiale tessile da destinare al riuso. Si è conclusa la campagna di sensibilizzazione al riciclo di abiti e scarpe usate promossa in quasi tutte le scuole cittadine. Gli obiettivi: salvaguardia dell’ambiente, riduzione dell’inquinamento e favorire l’economia circolare.

«Il Comune – spiega l’assessora Alessia Meloni - nell’ambito dell’appalto di igiene urbana affidato alla San Germano del gruppo Iren e Etambiente, già da diversi anni aderisce alla raccolta mediante il conferimento nei 15 contenitori distribuiti in tutto l’abitato, da sa Costera a Piri Piri sino a Truncu is Follas».

«I vestiti usati», spiega Francesco Pissard, 49 anni, responsabile commerciale della società Ecotessile, «dopo essere stati trattati vengono spediti in paesi sottosviluppati e venduti a prezzi accessibili. Sulla totalità di quanto raccolto il 68% viene destinato al riutilizzo in altri mercati, il 25% riciclato per creare filati e imbottiture e solo il 7% viene smaltito come rifiuto tessile. Per raccogliere la roba spendiamo circa 0,32 centesimi al chilo e vendiamo a 0,42. Con le scuole non guadagniamo ma sulle scuole investiamo. Quelle di via Asproni e corso Europa hanno avuto un risultato clamoroso. In un giorno e mezzo hanno raccolto una tonnellata e 700 chili. Altri 300 chili dalla scuola del Pascoli-Nivola, 170 chili dal plesso di via Di Vittorio, manca il Giua che raccoglieremo la prossima settimana. L’ultimo dato di Assemini era di 30 tonnellate in tutto l’anno, ora è in netto miglioramento». (sa. sa.)

