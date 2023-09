Abiti e gioielli, sfila la moda d’epoca 

Diventa maggiorenne l’iniziativa “Aici bistiant in Quartu - Così vestivano a Quartu” che domenica ha celebrato la sua diciottesima edizione.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Su Idanu, si è svolta come sempre in un affollato parco Matteotti dove sono accorsi in tantissimi per ammirare gli abiti, i gioielli e i cappelli della Quartu di un tempo.

Dopo l’apertura affidata come sempre a “Su Bandidori”, è stata la volta degli applauditissimi bambini che hanno riproposto gli antichi giochi. Quelli che si facevano in strada, in un tempo lontanissimo quando i cellulari e i giochi elettronici non esistevano e si stava liberi all’aria aperta. Dal cerchio, al cavallino e così via.

Passo dopo passo arrivano poi uomini e donne, i messadorisi con grandi cesti di grano, lanciato come buon auspicio “saludi e trigu”, sui divertiti spettatori.

E poi è la volta degli abiti più ricchi, degli abiti del Novecento, di quelli del lutto e di quelli della festa in un incedere elegante dei modelli per un giorno, grandi e piccoli. Deliziosi soprattutto gli abitini delle bambine che hanno accompagnato le loro mamme.

A portare i saluti dell’amministrazione la presidente del consiglio Rita Murgioni.

