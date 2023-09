Abiti e gioielli, la sfilata è un successo 

Successo ad Isili per Bestiris e Prendas, la terza dopo lo stop di dodici anni dalle prime edizioni. Centinaia le persone che hanno assistito alla sfilata dei costumi e dei gioielli sardi nella cornice del parco di Asusa. Qui la sfilata è ritornata dopo tanti anni e dopo la duplice esperienza ai piedi del Nuraghe Asusa. Le coppie e i gruppi in costume si sono mosse al suono delle launeddas, della fisarmonica, dell’erbecofono, della chitarra e della voce di alcuni cantori in lingua sarda.

Filo conduttore della serata la tradizione artigianale del paese e soprattutto i viaggi degli antichi ramai che portavano in tutta la Sardegna i prodotti locali. Così fra la vegetazione del parco le tessitrici isilesi hanno cardato e colorato la lana e lavorato al telaio ricreando l’atmosfera che si viveva in tante case isilesi. Accanto a loro i ramai hanno colpito il rame per dare forma e e colore alle rame. Trecento le comparse provenienti da oltre settanta paesi sardi per far rivivere al pubblico entusiasta, un passato che in tanti vogliono tenere vivo. (s. g.)

