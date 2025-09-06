Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano  

Il nobile principio dell’ecosostenibilità probabilmente influisce, ma forse è più la possibilità di portarsi a casa una Chanel a metà prezzo a muovere il mercato. Così, tra chi ha deciso di scommettere sul “second hand” - tra l’altro in tempi non sospetti - lo senti ripetere spesso e con un pizzico d’orgoglio: «Rendiamo i sogni più accessibili». Quasi fosse un’opera buona avvicinare il lusso ai comuni mortali; sicuramente l’usato, che sia stragriffato o meno, funziona, dato il valore economico generato dal settore: a nove zeri e in costante crescita. Con la voce abbigliamento e accessori che fanno da traino. Una vera e redditizia professione per chi ha deciso di scommettere sulla seconda - o magari terza vita - di ciò di cui qualcuno ha pensato di disfarsi e loro rimettono in vetrina: fisica o virtuale.

Il mercato

Parola d’ordine: seconda mano. O più brutalmente, usato. Secondo l’Osservatorio second band economy, realizzato da Bva Doxa per Subito, il valore economico generato dal mercato nel 2024 (ultimi dati disponibili) ammonta a 27 miliardi di euro: un miliardo in più rispetto all’anno predente. Con un guadagno medio di chi ha venduto pari a 820 euro, la ricerca del risparmio che ha messo in moto gli acquisti per il 61 per cento degli italiani e la volontà di liberarsi del superfluo alle base delle vendite nel 75 per cento dei casi. Un mondo parallelo del commercio, fatto di negozi fisici e piattaforme online, con la lituana Vinted, che vanta milioni di venditori e altrettanti compratori.

La scommessa

Un successo confermato anche dalle storie di chi in Sardegna ha deciso di investire in un settore in principio pieno di pregiudizi. Come Paola Aru, fotomodella professionista per i più importanti brand ed ex presentatrice tv: dieci anni fa apre un minuscolo negozio di vintage a Iglesias. «Era un modo sconosciuto, mi guardavano malissimo ma sono andata avanti convinta fosse una strada vincente», racconta lei che ha respirato moda da quando era bambina. «Dopo circa tre anni di rodaggio, fatto di corsi e tanta determinazione, ho aperto la mia boutique, cento metri quadri con laboratorio per la cura e la pulizia della pelle, e mi sono affacciata anche al mondo social». Ora esporta in tutta Europa, vendendo borse e accessori di lusso «spesso appartenuti a persone che ne hanno talmente tante che magari le hanno usate solo una o due volte. Ma capita anche di rivendere regali sgraditi». La clientela? «Tendenzialmente con un buon reddito, ma grazie al pagamento sino a 24 rate diciamo che anche i sogni diventano accessibili un po' a tutti».

La seconda vita

Valeria Pintor ha iniziato a Quartu, per poi approdare a Cagliari, originariamente in via Tola e da un anno circa in via Paoli. «Si può dare una seconda vita a tutto». Principio che ha messo in pratica personalmente: prima si occupava di amministrazione e contabilità, dal 2012 vende second hand - nel suo negozio - che afferma essere una scelta di vita. «Amo e sostengo il rispetto dell’ambiente, sono contraria a tutto ciò che è industriale e al consumismo». E poi si torna ai sogni: «Do la possibilità di acquistare un capo di grandi marchi che a prezzo intero per tanti sarebbe proibitivo, questo per me significa regalare sogni». E se le chiedi se si può parlare di business, risponde candidamente che lei ci mantiene tre figli.

La storia

Sostiene di esser stata la prima a portare il second hand nel capoluogo sardo: «Nel 2013, in un piccolissimo negozio in via Iglesias, con tanto di volantini per annunciarne l’apertura. Mi presero per matta, rimasi delusa ma ero certa non potesse finire così». Dopo sette anni, Patrizia Garau, si è spostata in via Garibaldi a Cagliari: la grande insegna e le vetrine eleganti sono la conferma che ce l’ha fatta. «Ho imparato a farmi conoscere e apprezzare, da tre anni ho anche il negozio online e offro la possibilità di fare il servizio di certificazione: perché parliamo di usato, ma deve essere di qualità e assolutamente autentico».

RIPRODUZIONE RISERVATA