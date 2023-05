Abiti dei bimbi, la festa 

Un baratto vero e proprio per non sprecare nulla, aiutarsi a vicenda e ridurre i rifiuti. A Oristano torna il Baby swap party. Organizzano l’evento le associazioni “Pannolini lavabili per una Sardegna ecologica”, “Arte di Crescere” e “Bandulleri - Esperienze in natura”. Ognuno potrà portare al massimo dieci cose per bambini da 0 a 10 anni: abbigliamento, accessori, scarpe, piccola attrezzatura per bambini, corredo, giochi e libri. È ammessa anche la biancheria intima ma solo se nuova e con etichetta. Tutto dovrà essere in ottimo stato e pulito e va consegnato venerdì 26 dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18 in via Contini, 87. A ogni cosa accettata verrà attribuito un valore in gettoni. Il giorno dopo, alle 16, ci sarà lo scambio. Per i bambini laboratori di lettura e di educazione ambientale. ( s.p. )

