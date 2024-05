Abiti da sposa, rassegna nazionale al via da Sa Spendula 

Saranno la celebre cascata Sa Spendula e il suo chiosco a far da cornice questo sabato alla prima tappa regionale di “Mondo Sposa Italia”, manifestazione di alta moda nata nel 2003 grazie all'intuizione e al lavoro di Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo, che quest’anno hanno scelto Villacidro come passerella sotto le stelle. Referente regionale e organizzatore della serata il villacidrese Max Sabetta; insieme ai due patron romani ha selezionato dodici giovani modelle: sfileranno con abiti tradizionali sardi e da sposa, quattro dei quali sono della associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, fondata in memoria di una bimba di Settimo San Pietro che purtroppo è venuta a mancare a 10 anni per un tumore (l’associazione raccoglie e dona abiti da sposa alle donne in difficoltà economiche che ne fanno richiesta). «Sono felice e orgoglioso – commenta Sabetta – che sia Villacidro ad aprire il sipario su questo evento nazionale cui partecipano oltre 900 ragazze provenienti da tutte le regioni italiane e si chiuderà a settembre ad Anagni».

«Sono molto legato al ricordo della prima edizione di Mondo Sposa Italia in Sardegna, che si tenne nel 2005 a Cagliari, nella scalinata della basilica di Bonaria», confida Liburdi De Nardis: «Mi piacerebbe un giorno riuscire a organizzare la finale nazionale nella vostra isola, terra di artisti e di grande bellezza» .

«Ci sono tanti concorsi di moda e bellezza – sottolinea Colaiacomo – in cui le ragazze sfilano in costume da bagno: le nostre sfilano con abiti da sposa e alta moda perché crediamo che la bellezza debba essere accompagnata da altre doti, come portamento, eleganza, consapevolezza». I patron del concorso di moda sono concordi su un punto: «Gestiamo il progetto supportando il percorso lavorativo delle ragazze e inserendo tematiche che reputiamo importanti, come il riuso (alla finale nazionale sfileranno gli abiti di Charlotte Bardou e Cristelle Garrigue, stiliste francesi che realizzano capi di alta moda con linguette di lattine e bustine da tè riciclate) e la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica, cui purtroppo il mondo dello spettacolo non è immune».

