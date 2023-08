Abiti che parlano al passato, la preziosa passione di Martina 

Le particolari curiosità dei bambini vanno coltivate, si sa. Sono passioni profonde e inspiegabili. Per Martina Piras, di Arzana, classe 1987, la curiosità verso le tradizioni, i balli, le poesie, le persone anziane e tutto ciò che profumava di antico e misterioso, è sempre stata incontenibile. «Ho iniziato a custodire “pezzi di abiti”e camicie di Arzana a 15 anni, grazie alle mie nonne. Avevano capito quanto fossi davvero appassionata. I loro regali erano alcuni “pezzi di abiti” delle mie bisnonne, ricordi che hanno una grande importanza sia perché sono molto antichi, sia per l’originalità dei tessuti di un tempo, che oggi purtroppo non si trovano più», racconta Martina. Oggi, all’età di 36 anni, vanta una preziosa collezione di abiti che partono da metà del 1800, pezzi originali e unici che custodisce gelosamente nella sua casa, realizzati completamente a mano dalle donne arzanesi: un centinaio di camicie con ricami e particolarità di dettagli, una lunga serie di abiti completi e una quarantina di “cipponese”, gonne, grembiuli, sottogonne, scialli e fazzoletti per la testa. «Un percorso lungo che non finirà mai. Attraverso ogni singolo pezzo ho scoperto curiosità, aneddoti, racconti, gioie e dolori di ogni donna del mio paese», aggiunge. La collezione è stata esposta temporaneamente al pubblico con la mostra dal titolo “Abiti che profumano di passato”, «un grande patrimonio non solo materiale, ma anche e soprattutto culturale». (f. ca.)

