«Abitazioni per i lavoratori anche sulla ex 131» 

Per decollare definitivamente con tutto il suo potenziale il distretto commerciale sulla ex 131, nel territorio di Sestu, avrebbe bisogno di case per i lavoratori, mercati ittico e florovivaistico e rinnovabili.

La sfida

Ne è convinto Antonio Sardu, rappresentante legale e proprietario al 45 per cento della società Domus de Janas, che nel 2006 ha costruito La Corte del Sole, cuore pulsante del polo che si estende lungo i 4 chilometri della ex Carlo Felice. «Nell’incontro che si è tenuto il 14 ottobre in Comune con il sindaco Michele Cossa e l’assessore Massimiliano Bullita ho posto due ordini di problemi», esordisce l’ex consigliere della Regione e del Comune di Cagliari. «In questo agglomerato commerciale di 4 km lavorano 10mila persone, e il loro problema più grande è trovare casa nei dintorni: i costi del carburante rendono i trasferimenti piuttosto cari, e alla fine per chi vive ad esempio a Quartu venire a lavorare qui è poco conveniente», spiega. «Il Puc di Sestu prevede la realizzazione di volumetrie destinate alla Zona D, industriale e commerciale, o alla Zona G, commerciale e di servizi, ma neppure un metro quadro a uso residenziale, così ho invitato il sindaco ad aprire un tavolo di dibattito con la Regione per verificare se è possibile fare una variante al Puc affinché le volumetrie non realizzate siano destinate alle abitazioni, anche perché questo discorso interessa i lavoratori ma anche gli imprenditori e tutti i centri commerciali della Sardegna», prosegue l’ideatore de La Corte del Sole.

Case, mercati ed energia

Nell’incontro di mercoledì scorso si è parlato, però, anche di altre carenze. «Qualche attraversamento pedonale in più non guasterebbe», sottolinea Sardu, «ma quello che manca davvero sono i mercati ittico e florovivaistico, che completerebbero il progetto avviato con la realizzazione del centro agroalimentare e garantirebbero altri posti di lavoro». Infine, le rinnovabili, a maggior ragione in tempi di continui rincari in bolletta. «Con la Comunità energetica rinnovabile abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto del mercato ortofrutticolo, e a giorni inizieremo la realizzazione di un altro impianto nei parcheggi de La Corte del Sole. Peraltro, una delle caratteristiche della Cer», aggiunge l’imprenditore, originario di Sorgono, «è aggregare famiglie, che potrebbero così beneficiare di uno sconto in bolletta fino al 20 per cento. Noi ovviamente dobbiamo creare i presupposti, ma gli interventi che abbiamo programmato sono già importanti».

Gli attori

Adesso la palla passa alle istituzioni. «Mi rendo conto di aver sollevato problemi di non facile soluzione», ammette Sardu, «ma con il sindaco e Bullita ci siamo lasciati con una mezza proposta di creare una commissione formata dai loro assessorati e tre rappresentanti di questa realtà che si sviluppa lungo i 4 chilometri della ex Carlo Felice. Il confronto con la Regione sarebbe fondamentale. Aspettiamo fiduciosi».

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