Abitazioni e giardini aperti per la festa di Santa Caterina  

A Elmas fervono i preparativi in vista dei festeggiamenti in onore di Santa Caterina in programma da domenica 8 a martedì 10 giugno. «Saranno tre giorni tra fede, tradizione, musica e comunità dedicati alla nostra amata vergine e martire Caterina» sottolinea Solange Pes, socia dell’associazione “Santa Caterina d’Alessandria”. La cittadina si vestirà a festa aprendo case e giardini: «Accoglieremo i visitatori con i profumi di pane e pomodoro secco e i racconti degli antichi mestieri. Un’occasione per ritrovarci, riscoprire le nostre radici e vivere insieme un’esperienza autentica di devozione e festa popolare».

Il programma prevede tre giorni ricchi di appuntamenti. Domenica la manifestazione si aprirà alle 9 in via Sulcitana con “Domus e pratzas obertas: pani e tamatiga sicara”. Seguiranno alle 9,30 la vestizione della santa nella chiesa di San Sebastiano e le messe di Pentecoste. Alle 19,30 il simulacro sarà portato in processione accompagnato dal gruppo folk “Sa Nissa”. Il corteo si snoderà per le vie Sulcitana, dell’Arma Azzurra e Santa Caterina per arrivare nella chiesetta campestre. La giornata si concluderà con il concerto di Pago.

Lunedì sera il simulacro farà rientro a San Sebastiano scortato dal gruppo folk “Su Masu”. Il programma civile prevede invece una serata musicale in compagnia di Dj Sandro Azzena. Infine, martedì alle 20, la processione passerà per le vie del paese e la festa si concluderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria e una serata conviviale.

