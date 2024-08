«Abitare in Sardegna? Una scelta di vita» 

Sole, mare e tanto sport. Nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula, Stefano Nava, ex calciatore oggi 55enne, si gode l’estate tra un tuffo nel mare e una partita di golf ai campi di Is Molas. Dopo aver lasciato il calcio , indossando le maglie del Milan e Parma tra le tante, è stato allenatore nel settore giovanile del club rossonero. Attualmente senza impegno lavorativo, ha comprato casa in Sardegna, a Pula, e periodicamente vi abita tutto l’anno.

«Ci sono tante motivazioni che mi hanno spinto a stabilirmi qua – racconta Nava – La prima è stata il golf, ma è stata soprattutto la qualità di vita, che ritengo inarrivabile. I sardi sono persone speciali, orgogliose, chiusi con chi non conoscono, ma apertissimi con chi si possono fidare. Evidentemente in questi anni ho dimostrato di poter meritare questa fiducia».

L’ex calciatore sottolinea la bellezza del territorio in tutte le sue sfaccettature, ma racconta anche di alcuni limiti: «Quando esco dal portellone dell’aereo sento subito un’aria diversa. Aver preso una casa a Pula mi consente di venire spesso fuori stagione e ciò mi ha invogliato a scoprire la Sardegna. Oltre al mare, che è straordinario, l’isola è bella per tradizioni e costumi, ma ovviamente anche il cibo. Ogni mese vengo qua almeno una decina di giorni per godermi tutto. Allo stesso tempo però ci sono alcuni lati negativi come la lentezza nel far emergere idee interessanti. Gli ostacoli sono troppi. Inoltre, mi ha stupito come in Sardegna ci si riesce ad accontentare. Si è felici per quello che si ha. A seconda di come si analizza può essere un elemento positivo o negativo».

Nella sua vacanza, Stefano Nava pensa anche alle buone azioni per la comunità. Di recente ha donato il sangue presso il centro dell’Avis di Pula: «Sono un donatore di lunga data – racconta l’ex calciatore – lo ritengo un gesto doveroso e spero che sempre più persone possano contribuire alla raccolta di sangue. Ognuno di noi, con un piccolo gesto, può aiutare a salvare una vita».

Stefano Nava è stato difensore nel Milan stellare di Baresi, Maldini e Costacurta. «Seguo ovviamente anche il Cgliari – dice l’ex calciatore – Conosco bene il nuovo allenatore rossoblù Nicola e c’è una stima reciproca tra noi. Ha un approccio che può essere molto vicino alla mentalità sarda ed è già un buon presupposto. Auguro al Cagliari di fare una stagione tranquilla».

RIPRODUZIONE RISERVATA