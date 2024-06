“Abitare il territorio”, le opere di Maciocco a Olbia 

Cinquantacinque pannelli, allestiti vista mare, un catalogo con saggi di docenti ed esperti e quattro grandi album con cinquanta pagine ciascuno di suggestioni, schizzi e istruzioni di cantiere per raccontare oltre mezzo secolo di lavoro del progettista, urbanista e docente universitario gallurese. È stata inaugurata, ieri alla presenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, la mostra “Giovanni Maciocco. Abitare il territorio”, visitabile fino al 30 giugno al Museo archeologico di Olbia (una delle sue opere), iniziativa inserita nell'ambito del Premio alla carriera di cui è stato insignito, a ottobre scorso, da IN/ARCH Sardegna e Ance Sardegna. Tra le opere esposte, la sede della scuola di Architettura dell'università di Alghero (da lui istituita e in cui continua a insegnare come professore emerito), la Stazione crociere di Porto Torres, l’alboreto mediterraneo del Limbara, il Parco paleobotanico dell’Anglona e la casa in via della Stazione a Olbia presentata allla Biennale di Venezia nel 1966. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA