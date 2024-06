Abitare il territorio con la buona architettura 

L’idea dell’opera esposta dentro l’opera realizzata: succede con il progetto del museo archeologico di Olbia, uno dei 55 pannelli esposti nella mostra “Giovanni Maciocco: abitare il territorio” prorogata fino al 21 luglio nella città gallurese. Ed è forse la sintesi più efficace del progetto legato al Premio In/Architettura (conferito alla carriera a Maciocco) che vede insieme le sezioni sarde di In/Arch e Ance, il mondo del progetto e quello della sua realizzazione per una qualità del costruire nell’Isola.

Secondo una stima ufficiosa sono duemila i visitatori della mostra curata da Antonello Marotta e Paola Mura che firmano anche il catalogo, una guida ricca di contributi attraverso l’opera di Giovanni Maciocco, ingegnere e architetto, progettista e docente universitario, fondatore della scuola di Architettura di Alghero. Un successo che ha spinto il Comune di Olbia alla proroga della retrospettiva che proseguirà il suo cammino a Roma, Barcellona, Lisbona, Cagliari e Sassari/Alghero, e che Maciocco lega allo spirito di collaborazione che anima il progetto. «Il mondo oggi spinge sulla competizione. Ma io credo che con la cooperazione si raggiungano risultati migliori: in termini funzionali rende molto di più». In particolare, sottolinea, «consente a situazioni considerate periferiche di raggiungere risultati confrontabili con altre situazioni dove domina l’egemonia del modello competitivo».

Una filosofia applicata alla progettazione con la capacità di realizzare opere di architettura contemporanee di qualità profondamente radicate nel territorio e in costante dialogo con l’ambiente. Un percorso raccontato con 55 grandi pannelli e quattro album da 50 pagine con schizzi, progetti e istruzioni di cantiere, che i visitatori possono sfogliare. Tra gli edifici pubblici oltre al museo di Olbia, la stessa Scuola di Architettura di Alghero, tra quelli privati la Casa nell’Emiciclo a Sassari e quella in via Giacomo Pala ad Olbia, che fu presentata alla Biennale di Venezia nel 1996. Edifici immersi nella natura e il recentissimo progetto di Città ambientale della Barbagia, che idealmente collegherà otto paesi (Tiana, Sarule, Ovodda, Oniferi, Olzai, Ollolai, Lodine e Gavoi) nel segno dell’acqua. L'acqua sulla quale pare galleggiare il museo di Olbia, collocato come un ponte ideale tra il passato delle navi romane e il frenetico presente dei traghetti che scaricano ogni giorno migliaia di passeggeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA