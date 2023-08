Abitanti-spazzini per pulire la strada: «Siamo dimenticati» 

Rastrelli, pinze e un tagliasiepi elettrico per pulire la strada. Nella traversa Abruzzi, a San Michele, ieri pomeriggio è andato in scena un flash mob con protagonisti gli stessi residenti, per protestare nei confronti dello stato di abbandono e degrado in cui versa la strada. Tra rami, erbacce e foglie secche si trova di tutto: fra i vari oggetti raccolti da terra dagli abitanti ecco cartacce, pezzi di ferro arrugginiti, contenitori di plastica, scatole di scarpe, gratta e vinci, bottiglie di birra e addirittura un nastro dei vigili del fuoco, che delimitava un’area vicina dove c’è stato un piccolo incendio. In una strada che, in aggiunta, ha diverse buche e un solo lampione per illuminare tutta l’area.

La protesta

La richiesta da parte degli abitanti è chiara: «Paghiamo le imposte e le tasse, quindi chiediamo che la pulizia della strada venga fatta e che i sottoservizi funzionino, senza dover raccogliere noi i rifiuti o essere costretti a chiamare una ditta privata per aspirare i liquami», accusa Patrizia Tramaloni, portavoce del Comitato Interquartieri che ha organizzato la mobilitazione. «Nella traversa non c’è un sistema fognario, non è mai stata asfaltata la strada e non è mai stata fatta manutenzione. È una zona in totale stato di abbandono». Si tratta di pochi metri quadrati e gli abitanti chiedono un intervento immediato da parte del Comune. «Abito qui dal 2000: questa situazione c’è da anni», afferma Lucia Ghiani, residente nella strada. «Adesso il degrado è aumentato, c’è anche inciviltà ma se ci fossero un bell’asfalto e maggiore cura sarebbero un deterrente. Chiediamo che ci vengano forniti i servizi per cui paghiamo imposte e tasse, oltre che vengano riparate le buche più volte segnalate».

La replica

«Non è vero che nella traversa Abruzzi non c’è servizio di raccolta rifiuti e pulizia della strada», è la risposta di Alessandro Guarracino, assessore all’innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare, in relazione alla questione rifiuti. «Abbiamo anche fatto un controllo: c’è addirittura il divieto di sosta per lo spazzamento meccanizzato, che per ora è sospeso. La raccolta dei rifiuti avviene, anche coi mastelli esposti, regolarmente». Per le altre criticità, dalle buche all’illuminazione carente, i residenti hanno più volte sollecitato l’intervento del Comune.

