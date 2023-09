«Abis? Per ora pochi risultati» 

Per ora niente voti ma solo un una frase: «Potevano fare molto di più». I consiglieri di minoranza del Comune di Cabras fanno un bilancio dei primi cento giorni del secondo mandato del sindaco Andrea Abis. Pochi giorni fa è stato il primo cittadino a fare il punto dopo tre mesi di governo, ricordando che l’organizzazione dei servizi estivi ha assorbito la maggior parte delle forze. Ma c’è chi non la pensa allo stesso modo.

I servizi nella costa

Il capogruppo Gianni Meli, leader della squadra formata da Antonello Manca, Federica Pinna, Fenisia Erdas e Efisio Trincas: «L’errore più grave dei primi tre mesi è stato quello di non essere riusciti a garantire il servizio di salvamento a mare da giugno ma solo ad agosto inoltrato. Non si era mai visto». Sulla stessa linea Efisio Trincas: «La sicurezza prima di tutto e invece non c’è stata. Hanno detto di aver utilizzato i primi cento giorni per organizzare i servizi lungo le spiagge ma le carenze sono state le stesse dello scorso anno. Le manifestazioni culturali invece erano state già programmate prima delle elezioni».

Le promesse

La minoranza non dimentica poi le promesse di Abis durante la campagna elettorale: «Che fine ha fatto il bando per dare in concessione i terreni a uso civico? - va avanti Meli - Non si è saputo più nulla». Meli punta il dito anche sull’immobile di via De Castro donato da una cittadina al Comune dieci anni fa per trasformarlo in un centro anziani: «In questi mesi è stato deciso però di utilizzarlo per altro, non va bene». Fenisia Erdas, ex assessora comunale, sceglie la diplomazia: «La comunità ha voluto rinnovare la fiducia a questa amministrazione e pertanto attendo ancora per esprimere un giudizio. Resta il fatto che una seconda legislatura non possa essere circoscritta ai primi cento giorni che sono la prosecuzione di cinque anni durante i quali diversi risultati sono stati conseguiti grazie anche alla progettazione della precedente amministrazione. Alcuni di questi progetti purtroppo sono ancora in attesa di realizzazione come il centro diurno per gli anziani, il museo e le fogne a San Giovanni. Ciò che auspichiamo è una programmazione più attenta dei servizi come per esempio il salvamento a mare, il centro estivo per i bambini e la gestione dell’arredo urbano». ( s. p. )

