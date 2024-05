Abis: la gente vuole match combattuti 

Prende forma la grande riunione di boxe che venerdì 31 maggio metterà in palio al PalaPirastu di Cagliari il titolo italiano dei Superwelter e l’Europeo di Piuma e per la quale i biglietti sono già in vendita al Box Office.

Nella serata promossa da Opi Since 82 e Bazooka Events e coperta televisivamente da Dazn ed Espn+, sarà massiccia la presenza di pugili sardi. Il clou saranno i match continentale tra il mancino romano Mauro Forte e il catalano Cristobal Lorente e quello tra il laziale Mirko Natalizi e Mohammed Graich, marocchino di Verona, entrambi imbattuti, valido per la cintura tricolore.

Ma è il resto del ricco programma che può coinvolgere maggiormente gli sportivi sardi, con sei match tutti dedicati a professionisti locali. L’ex campione dell’Unione Europea dei Welter, Luciano “Bazooka” Abis, stavolta in veste di co-organizzatore, li presenta così: «Due sono i match più interessanti: gli otto round del Gallo, Christian Chessa, sardo di Milano che è un avvicinamento per il titolo italiano e il derby cagliaritano tra Lai e Argiolas, su sei round, che vede sul ring due imbattuti. È un incontro che fa parte della mia idea per rilanciare la boxe e riavvicinare la gente e credo che questo ne richiamerà molta. E poi il match del peso leggero Jonathan Rubino: è un ragazzo che picchia forte, mi piace, ma avrà un avversario forte, il siciliano Alex Innusa reduce da un successo per k.o».

Gli altri sardi sono Cubeddu e Arzu che esordisce da professionista. «Io vorrei tirare su i ragazzi che devono crescere, avvicinarli a titoli importanti con match validi e avversari credibili. Servono incontri duri, veri per arrivare in alto. Se sono equilibrati creano più interesse e in questo caso ce ne sarà tanto». E chiude: «La collaborazione con Cherchi, che è stato il mio procuratore per vent’anni, nasce dalla fiducia e spero che andrà avanti: non vogliamo fermarci qui. Cerco di avere da organizzatore la serietà che avevo da pugile». ( c.a.m. )

