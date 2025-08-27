«Abili cavalieri per pariglie uniche» 

Le acrobazie a cavallo accompagnate dalla voce inconfondibile di Dino Murgia: è questo il binomio che dal 1971 accompagna e rende uniche “Sas Pariglias de Santu Austinu”. Se le evoluzioni dei cavalieri rappresentano il cuore dello spettacolo nel novenario di Abbasanta, la sua narrazione ne scandisce i tempi e i momenti salienti.

La borgata campestre, tanto cara agli abbasantesi, ospita una delle manifestazioni più longeve della Sardegna. E Murgia, che conosce la storia della manifestazione come pochi, ha raccontato il lungo percorso delle pariglie in un’intervista curata dall’assessora comunale alla Cultura, Alessandra Manca, nell’ambito del progetto “Memorie raccontate”.

Aneddoti e nostalgia

Dopo l’introduzione del parroco, padre Paolo Contini, all’interno di “sa cortiza” i ricordi di Murgia scorrono fra aneddoti e nostalgia.

«Fu il priore del 1971, Efisio Licheri – racconta Dino Murgia - ad avvertire l’esigenza di creare un’iniziativa di richiamo per la domenica pomeriggio della festa. In paese le pariglie si erano sempre svolte, richiamando un grande pubblico, soprattutto in occasione del carnevale, così decidemmo di provarci a che a settembre. Il successo fu immediato, e anno dopo anno questa manifestazione crebbe fino a ospitare i migliori specialisti regionali, tanto da far guadagnare ad Abbasanta l’appellativo di “Università del cavallo” proprio per la qualità e la preparazione dei suoi cavalieri».

La bravura

«La bravura dei pariglianti locali – sottolinea Murgia - venne riconosciuta anche fuori dal paese. Così, ad esempio, gli organizzatori della Sartiglia vollero invitare i cavalieri abbasantesi per garantire spettacolo ed evoluzioni di qualità». Un riconoscimento che testimoniava la solidità e la fama di questa scuola equestre.

Problemi e futuro

Ma Dino Murgia evidenzia però anche i problemi concreti che accompagnano le manifestazioni equestri, come i criteri di valutazione delle giurie. «Il pubblico guarda alla spettacolarità e all’estetica delle esibizioni, mentre la giuria deve tener conto di aspetti tecnici meno evidenti ma fondamentali per una buona pariglia. Questo ha spesso generato polemiche, perché la percezione tra chi assiste e chi giudica è molto diversa».

Più preoccupato, invece, appare Murgia quando si parla di futuro. Il rischio, secondo lui, è che la manifestazione perda progressivamente il prestigio conquistato se non verrà sostenuta con la stessa cura e passione degli inizi. «Occorre ricostituire la società ippica – afferma – perché senza un’organizzazione stabile la manifestazione rischia di indebolirsi». Il richiamo è rivolto soprattutto ai giovani, affinché raccolgano il testimone. Un invito a riscoprire la bellezza di un rito collettivo che unisce spettacolo e identità e che si potrà gustare anche domenica pomeriggio, a Sant’Agostino.

