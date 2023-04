Abigeato, discariche e incendi: in campo i barracelli  

Barracelli in campo a Sanluri non solo contro i furti di bestiame ma anche per la caccia ai furbetti dei rifiuti con foto-trappole in periferia e nelle campagne. E poi ci sono l’antincendio, il supporto alla Polizia municipale nella circolazione stradale, sempre vicini agli uffici comunali nelle emergenze, come lo è stato per il Covid. Nero su bianco in una convenzione fra il Comune e la compagnia barracellare, in cambio di un contributo di 28 mila euro.

«Alcune attività – ricorda il comandante, Salvatore Pau – sono storiche, altre nuove come il presidio nei corsi d’acqua e zone a rischio idrogeologico. Lo scorso anno l’impegno maggiore si è concentrato nella lotta agli incivili che ammucchiano rifiuti ovunque».

Il fatto che in sei abbiano di recente rinunciato a far parte della compagnia, alcuni anziani e con problemi di salute, altri giovani con turni di lavori proibitivi per l’attività di volontariato, non limiterà il programma dell’anno in corso: «Quando qualcuno va via – prosegue il comandante – di certo non ci fa piacere. Siamo rimasti in 28 e andremo avanti. La prossima tappa la formazione tramite la frequenza a un corso che si terrà a Sanluri per altri gruppi del territorio, fra questi Serramanna e Villamar». (s. r.)

