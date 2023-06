Abi, le banche aumentano i rendimenti 

È l'inizio della fine per gli alti margini delle banche fra tassi sui prestiti allineati alla Bce e interessi sui conti bancari ancora minimi. Quei margini hanno aiutato gli istituti a raggiungere utili record nel 2022 e nell'inizio del 2023.

Ora si cambia: nel rapporto mensile, l'Abi a chi chiede interessi di deposito adeguati. Lo fa con i dati di maggio: l’adeguamento è già in corso sui tassi, mentre si registra uno spostamento di parte della liquidità dai conti correnti a conti deposito a tempo e obbligazioni.

L’Abi introduce nuovi indicatori: il tasso sui nuovi depositi a maggio è in aumento al 3,21% dallo 0,29% di giugno 2022 (+292 punti base). Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso aumenta al 4,44% dall'1,31% di giugno 2022: risparmiatori e imprese stanno spostando la liquidità verso forme più remunerative. Non a caso i depositi sono scesi del 3,7% per oltre 21 miliardi a favore degli investimenti in titoli.

Il tasso sul totale dei depositi, compresi i conti correnti, è 0,68% (0,32% a giugno 2022). In un anno persino i conti correnti, che per le banche sono un servizio e non un investimento, vedono il rendimento salire da zero allo 0,32%. Però la lotta della Bce contro l'inflazione e il rallentamento tedesco iniziano a farsi sentire su una parte dell'economia italiana. L'Abi segnala un calo degli impieghi a maggio dell'1,1% dovuto al calo dei finanziamenti alle imprese. Altri settori però come il terziario e il turismo vanno bene e i consumi delle famiglie sembrano tenere. I mutui scontano il rialzo dei tassi, ormai al 4,24%, un dato che non incorpora l'ultimo aumento di giugno.

