Abel, una corsa lunga tre vite 

Uno, nessuno e centomila. La crisi dell’individuo di fronte allo specchio, stavolta, non è solo un espediente letterario. Tre vite, tre identità. Abel Geremias Fenude, nato nel 1973 a Osorno, in Cile, vive in Sardegna dall’età di 17 anni. «La mia storia comincia con quello che credevo fosse un abbandono. Mia madre, troppo giovane per tenermi con sé, dopo un mese mi affida ad una famiglia della città. Purtroppo i miei genitori adottivi muoiono qualche anno dopo, a distanza di poco tempo l’una dall’altro», ricorda Abel. Pensava di essere stato abbandonato ma poi avrebbe scoperto la verità.

Lo sport

Ma c’è una persona che si rivela importante per la sua crescita, il “nonno”che lo accompagnerà in tutte le sue scelte. Nel 1982 comincia a frequentare un centro diurno dove s’innamora dello sport, in particolare della corsa, e inizia a collezionare vittorie. «Dopo qualche anno ho chiesto a mio nonno di portarmi in un orfanotrofio della città, non volevo essere un peso. Qui mi sono distinto per il buon comportamento e l’impegno nello sport», racconta.

Adottato

È il 1990 quando gli comunicano che una coppia vorrebbe adottarlo, e che sta lottando per questo da otto lunghi anni. Quasi maggiorenne, Abel si ritrova catapultato dall’altra parte del mondo, con la possibilità di ricominciare ancora una volta. «I genitori che mi hanno accolto a Baunei avevano già una certa età, abbiamo avuto grandi difficoltà a capirci. Ho ammirato tanto il loro coraggio nell’adottarmi, 32 anni insieme, l’esperienza familiare più lunga e più intensa che ho vissuto». Ma Abel non ha mai smesso di pensare alla madre biologica. «Ho dovuto convivere con il pensiero tragico di essere stato abbandonato». Per questo ha chiesto ad una cugina di provare a rintracciare sua madre. Sono trascorsi dieci anni da quel giorno, tante le porte sbattute in faccia, tante le difficoltà. Poi, poche settimane fa, la splendida notizia: l’hanno trovata, ha 69 anni e vive sempre ad Osorno. «Ho fatto una scoperta incredibile: non sono stato abbandonato, ma sottratto a mia madre dal regime di Pinochet quando avevo un mese», racconta. Abel è uno di quelli che si chiamano “figli del silenzio”. «Questa scoperta mi ha sollevato da un peso. La casualità ha voluto che a distanza di un mese dalla perdita del mio babbo adottivo mia cugina scovasse mia madre. È mancato mio padre, ed è arrivata lei». Come un segno dal cielo.