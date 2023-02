Abeijon, l’Isola nel destino e nel cuore 

«Se ho avuto la fortuna di indossare la maglia del Cagliari per l'80% è grazie a Fabián O'Neill». Lo racconta Nelson Abeijon, uno che ha fatto del rossoblù la sua seconda pelle e che ha un toccante ricordo del suo ex compagno, scomparso a soli 49 anni lo scorso Natale per l'aggravarsi di una malattia epatica. «Fu lui a fare di tutto perché arrivassimo io e Diego Lopez», spiega collegato dall'Uruguay a “Il Cagliari in Diretta”, su Radiolina, Videolina e pagine social del Gruppo L'Unione Sarda. «In quel periodo il Cagliari aveva bisogno di un centrocampista e un difensore: disse a Cellino che aveva due giocatori e bisognava prenderli subito. Aveva la mia stessa età, tutti sapevamo che era difficile che smettesse di bere però nessuno pensava potesse andarsene così presto. Era come un fratello, per me è stato molto difficile: siamo cresciuti insieme dalle giovanili del Nacional».

Leader nato

Capitano, guerriero e simbolo: Abeijón è stato questo e molto altro nelle sette stagioni e mezzo fra il 1998 e il 2006 in cui ha vestito 176 volte con orgoglio la maglia del Cagliari. Nel 2003 passò al Como, ma fece ritorno in Sardegna a gennaio 2004 giusto in tempo per guidare la squadra di Reja alla promozione in A. «Chiedevo ogni volta se Ventura fosse andato via, perché volevo tornare. Quando si giocò Como-Cagliari c'erano migliaia di tifosi dalla Sardegna, già dal riscaldamento mi dicevo che la maglia da indossare era quella rossoblù. Difendo sempre i colori che ho addosso, però giocare contro il Cagliari per la prima volta dopo cinque anni fu molto difficile». Tanto che, al momento della firma del suo ritorno, lo fece al minimo salariale: «Dissi al mio procuratore che non me ne fregava nulla dei soldi. Cellino mi diede 1500 euro al mese, con due anni di contratto più premio in caso di promozione, e a parole. Una scelta di cuore e di vita, per difendere tutta un'Isola: quando guardo questa maglia i brividi sono incredibili».

Tifoso da lontano

Dall'altra parte del mondo, pur con qualche difficoltà, Abeijon segue sempre il Cagliari: «Purtroppo qua la Serie B non la fanno vedere, ma mi informo tramite i giornali. Non so se sono il più amato dal pubblico, però sono il più tifoso fra quelli che hanno giocato». Tanto da conoscere l'andamento della stagione: «Mi era piaciuto l'arrivo di Liverani, è un allenatore giovane che stava facendo bene. A Cagliari non ha funzionato, ma è tornato Ranieri che ha dato grande entusiasmo, un grandissimo allenatore con un'esperienza incredibile. Mi sarebbe piaciuto averlo: mi ricorda Sonetti».