Abeijon: da brividi il video di Nandez So cosa vuol dire 

«Io oggi sono felice, sono il secondo di Alvaro Recoba al Nacional, la mia prima squadra del cuore. Però lo so, ne sono certo, è il mio destino: tornerò a casa, tornerò a Cagliari». Nelson Abeijon, come sempre, parla con il cuore in mano. Un cuore rigorosamente rossoblù. Lo fa a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, in collegamento dal Sudamerica. Gioisce per la salvezza dei suoi colori e saluta l'ultimo uruguaiano ad aver fatto battere i cuori dei tifosi del Cagliari, Nahitan Nandez.

Emozioni uruguaiane

Anche Abeijon ha visto il video dei saluti del suo connazionale: «E mi sono emozionato, da tifoso del Cagliari. Prima o poi quel momento doveva arrivare, per lui è stato difficile. So cosa vuol dire giocare a Cagliari, ci si sente sardi. Ma tornerà a Cagliari, ne sono certo». E non lo farà da avversario: «Io so cosa vuol dire. Quando giocavo nel Cagliari mi arrivò un'offerta del Napoli, ma dissi no, sarebbe stato un tradimento. Poi sono andato via, ma non me ne sarei mai andato. A Como, la prima volta contro il Cagliari, mi sono sentito male. E la stessa cosa quando giocai con l'Atalanta».

Cagliari per sempre

Un legame indissolubile. Quando Abeijon lasciò Cagliari la prima volta, pensava solo a tornare. Questione di cuore: «Perché, come ho sempre detto, a Cagliari uno non va per fare i soldi. E io, pur di tornare, ho accettato il minimo sindacale, 1500 euro al mese. Ma non mi importava, volevo tornare nella mia terra, dove i miei figli stavano bene, dove la maglietta mi faceva sentire bene. E poi so che i soldi sono importanti, ma è più importante trovarsi bene in un posto. Io sono tifoso della maglia del Nacional e poi di quella del Cagliari. Volevo solo tornare, l'ho fatto, siamo tornati in A. Sono cose che rimarranno per sempre nel cuore».

Grazie Ranieri

Ha sofferto e alla fine ha gioito per la salvezza: «Ho visto poche partite, perché col Nacional giochiamo ogni tre giorni. Ma ero convinto che il Cagliari ce l'avrebbe fatta, soprattutto grazie a mister Ranieri, uno che sa fare le cose per bene. E la squadra ha dato tutto, come si deve fare quando si gioca a Cagliari. Sono contento per la salvezza, ora speriamo di poter fare una squadra ancora più competitiva e pensare non solo alla salvezza».

Questione di feeling

Cagliari provincia di Montevideo: «Siamo simili a voi, viviamo la vita come voi, abbiamo lo stesso cuore. Io ho capito subito che sarebbe stata la squadra in cui volevo dare tutto. Io mi sento uno di voi, ho due figli sardi. Quando sono tornato per la partita dell'addio di Daniele Conti mi sono emozionato perché ho capito che Cagliari è la mia seconda casa e so che prima o poi tornerò». Via Nandez, è un Cagliari senza uruguaiani: «Suggerirei Rodriguez del Liverpool, promessa del calcio uruguaiano. Certo che dopo quello che ha dato Nahitan, sarà difficile fare meglio».

